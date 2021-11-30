Бустер для всіх

Посилені рекомендації щодо щеплень стосуються всіх осіб віком від 18 років. Ревакцинацію треба пройти через пів року або 2 місяці, залежно від вакцини.

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Зокрема, через 6 місяців після початкової вакцинації Pfizer або Moderna або через 2 місяці після початкової вакцинації компанії Johnson&Johnson.

Там відзначили, що недавня поява штаму Омікрон "ще раз підкреслює важливість вакцинації, бустерів і профілактичних заходів, необхідних для захисту від COVID-19".

Передісторія

Тиждень тому регулятори США розширили право на бустерні щеплення COVID-вакцинами всім дорослим.

CDC заявляли, що американці старше 50 років, а також особи віком від 18 років, які проживають в установах тривалого догляду, повинні отримати ревакцинацію. Тоді як решта дорослих може зробити це, виходячи зі свого індивідуального ризику.

Довідка. Наразі 58% американців повністю вакциновані. Водночас у країні – найбільше у світі випадків захворюваності та смертей від коронавірусу.