Тепер усі дорослі у США повинні отримати бустер проти COVID-19

У центрі з контролю та профілактики захворювань США (CDC) заявили, що тепер всі дорослі американці повинні отримати бустерні (додаткові) дози вакцин проти коронавірусу.

Бустер для всіх

Посилені рекомендації щодо щеплень стосуються всіх осіб віком від 18 років. Ревакцинацію треба пройти через пів року або 2 місяці, залежно від вакцини.

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Зокрема, через 6 місяців після початкової вакцинації Pfizer або Moderna або через 2 місяці після початкової вакцинації компанії Johnson&Johnson.

Там відзначили, що недавня поява штаму Омікрон "ще раз підкреслює важливість вакцинації, бустерів і профілактичних заходів, необхідних для захисту від COVID-19".

Передісторія

Тиждень тому регулятори США розширили право на бустерні щеплення COVID-вакцинами всім дорослим.

CDC заявляли, що американці старше 50 років, а також особи віком від 18 років, які проживають в установах тривалого догляду, повинні отримати ревакцинацію. Тоді як решта дорослих може зробити це, виходячи зі свого індивідуального ризику.

Наразі 58% американців повністю вакциновані. Водночас у країні – найбільше у світі випадків захворюваності та смертей від коронавірусу.