На цьому наголосив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні Кабміну в середу, 12 січня. Також він назвав цей рік "переломним".

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Денис Шмигаль – прем'єр-міністр "Ми очікуємо, що 2022-й стане роком завершення пандемії у тому вигляді, в якому вона була у попередні два роки… 2022 рік має стати переломним".

Водночас прем'єр наполягає на продовженні кампанії з вакцинації. Він зазначив, що вже майже половина дорослого населення України на сьогодні отримала вакцину проти коронавірусу.

І додав, що влада й надалі продовжить активно вакцинувати населення проти COVID-19.

Останні прогнози щодо пандемії

За прогнозами РНБО, у лютому Україну накриє нова хвиля коронавірусу. Омікрон може стати основним штамом коронавірусу в Україні.

У НАН повідомили, що в Україні вже розпочалася нова хвиля коронавірусу. А кількість позитивних тестів зросла на 40%.

А у ВООЗ заявили, що протягом 6 – 8 тижнів штамом Омікрон заразиться половина Європи.

При цьому у МОЗ раніше спрогнозували новий спалах коронавірусу, який може тривати до квітня. Тобто це буде тривалий спалах у кілька місяців.

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