На цьому наголосив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні Кабміну в середу, 12 січня. Також він назвав цей рік "переломним".

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"Ми очікуємо, що 2022-й стане роком завершення пандемії у тому вигляді, в якому вона була у попередні два роки… 2022 рік має стати переломним".

Водночас прем'єр наполягає на продовженні кампанії з вакцинації. Він зазначив, що вже майже половина дорослого населення України на сьогодні отримала вакцину проти коронавірусу.

І додав, що влада й надалі продовжить активно вакцинувати населення проти COVID-19.

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