В майбутньому вплив світлом певної хвилі може стати простим інструментом для підтримки розвитку нервової системи плоду. Це дозволить знизити ризики неврологічних захворювань в дорослому віці.

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Вчені підтвердили, що синє світло в діапазоні близько 480 нм здатне проходити через шкіру і тканини організму матері й активувати у плода відповідні фоторецептори, які регулюють рух, зір, нюх, біль, пам'ять, настрій і емоції.

Необхідні подальші дослідження перш ніж ми зможемо надати конкретні рекомендації для вагітних жінок. Але ми явно перебуваємо на дуже цікавому шляху, який може мати важливе практичне значення,

– заявила авторка роботи Лена Гунхага.

Детальніше про дослідження

Науковці виявили, що світлочутливий рецептор опсин 3 експресується в різних частинах центральної й периферичної нервової системи на ранніх стадіях розвитку. Це означає, що він може грати життєво важливу роль в розвитку і підтримці функцій мозку плода.

Під час спостережень на мишах виявилось, що опсин 3 має широку і виразну експресію на ранніх стадіях розвитку. Вчені вважають, що це вказує на важливу роль у формуванні нейронів різних областей головного і спинного мозку.

Експресія опсину 3 може бути пов'язана з рядом моторних і сенсорних нейронних шляхів, які відповідають за:

рух,

зір,

нюх,

біль,

пам'ять,

настрій,

емоції.

Подальші спостереження встановили, що опсин 3 реагує на синє світло в діапазоні близько 480 нм.

Натомість подальші розрахунки й експерименти показали, що світло може проходити через шкіру, м'які тканини й череп і активувати у плода фоторецептори.