Швейцарські дослідники з Фрібурзького університету виявили, що світло позитивно впливає на настрій. Висновки дослідників узгоджуються з даними при лікуванні пацієнтів з розладами настрою, але механізми цього впливу ще незрозумілі до кінця.

До теми 7 найбільш розповсюджених видів депресій

На думку науковців, світлотерапія ефективна для лікування людей з сезонним афективним розладом (SAD) в певний інтервал впродовж доби.

І хоч осінньо-зимова хандра знайома майже всім, SAD виділяють в окрему категорію, адже його симптоми схожі на депресію.

Вчені вже знали, що світлотерапія для людей з SAD більш ефективна зранку, ніж ввечері. Тож вирішили вивчити цю особливість на моделях мишей. Гризунів піддавали впливу світла у різний час впродовж ночі, а потім вчені оцінювали поведінку гризунів.

Результати дослідження:

Виявилося, що терапія світлом за дві години до світанку надавала антидепресивний ефект. Імпульс світла активував в мозку ген циркадних ритмів Period1, який впливає на настрій.

Інші інтервали не показали будь-яких змін у мозку.

Видалення гену Period1 нейтралізувало будь-який позитивний ефект від світлотерапії.

Це означає, що активація гену Period1 є ключем для регуляції настрою світлом. Тепер науковцям залишилося розібратися в цьому механізмі детальніше, щоб визначити весь шлях, який призводить до корекції симптомів.