Вчені розробили технологію фототерапії, яка може значно підвищити ефективність лікування раку. Терапія зменшує біль від хімієтерапії та мінімізує її побічні ефекти.

Вчені Дослідницького центру Theragnosis розробили фототерапевтичний агент, який обіцяє повне знищення ракових клітин без побічних ефектів. Він передбачає лише одну ін'єкцію і повторну фототерапію.

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Принцип дії агента

Технологія фототерапії, метод лікування раку з використанням світла, вводить фотосенсибілізатор, який руйнує ракові клітини за допомогою лазера, який накопичується тільки в ракових тканинах.

Важливо! Така технологія працює краще променевої терапії або загальної хімієтерапії, адже не пошкоджує тканини, які оточують ракові клітини.

Підводні камені

Дія звичайних фотосенсибілізаторів триває лише один сеанс, тому їх необхідно вводити кожен раз, коли процедура лікування повторюється.

Крім того, фотосенсибілізатор має здатність накопичуватися в очах і шкірі людей, зокрема провокує підвищену світлочутливість — пацієнтів слід ізолювати від сонячного світла і ламп.

Перспектива фототерапії

Фотосенсибілізатор не тільки впливає виключно на ракові клітини, але й не токсичний — всі органи і здорові тканини залишаються в нормі.

Завдяки одній ін'єкції пацієнт зможе отримувати повторні сеанси фототерапії, не побоюючись побічних ефектів після лікування, до повного видалення ракових клітин з організму.