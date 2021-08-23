Про це глава МОЗ Віктор Ляшко заявив під час брифінгу у п'ятницю, 20 серпня. Наразі термін дії сертифікату становить пів року.
До теми ЄС схвалив COVID-сертифікати України: як і коли з ними можна буде мандрувати
Поки що ВООЗ не рекомендує вводити бустерну дозу. Рішення, чи продовжувати термін дії сертифікату до 12 місяців, ми ухвалимо найближчим часом,
– зазначив Віктор Ляшко.
Коли запрацюють COVID-сертифікати
- ЄС офіційно визнав українські сертифікати вакцинації, але приймати їх буде з 20 серпня.
- Визнання сертифікатів вакцинації є взаємним. Це допоможе полегшити безпечне пересування на території Євросоюзу та за його межами.