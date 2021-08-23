Термін дії COVID-сертифікату в Україні можуть подовжити, – МОЗ

У МОЗ зазначили, що термін дії COVID-сертифікатів варто продовжити. Рішення, ймовірно, буде ухвалено найближчим часом.

Про це глава МОЗ Віктор Ляшко заявив під час брифінгу у п'ятницю, 20 серпня. Наразі термін дії сертифікату становить пів року.

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Поки що ВООЗ не рекомендує вводити бустерну дозу. Рішення, чи продовжувати термін дії сертифікату до 12 місяців, ми ухвалимо найближчим часом,

– зазначив Віктор Ляшко.

Коли запрацюють COVID-сертифікати

ЄС офіційно визнав українські сертифікати вакцинації, але приймати їх буде з 20 серпня.

Визнання сертифікатів вакцинації є взаємним. Це допоможе полегшити безпечне пересування на території Євросоюзу та за його межами.

Отримати сертифікат можуть ті українці, які отримали 2 дози вакцинації. Згенерувавши документ у Дії, їм не потрібно буде здавати тести на коронавірус під час подорожей країнами ЄС. Чи дійсний сертифікат – перевірятимуть по QR-коду.



Як отримати COVID-сертифікат / Інфографіка 24 каналу