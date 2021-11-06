Два сертифікати в рік

Крім того, порядок доповнений нормою про те, що COVID-сертифікат після одужання може бути сформований не більше двох разів за один календарний рік.

Увага Понад 19 мільйонів щеплень: якими препаратами вакцинують українців

Норми щодо дії сертифікатів містяться у Порядку формування та використання сертифіката, що підтверджує вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, негативний результат тестування або одужання особи від зазначеної хвороби.

Важливо! Згенерувати сертифікат можна буде в застосунку або на порталі Дія через 15 днів після встановлення діагнозу COVID-19 лікарем в електронній системі охорони здоров'я.

Як отримати сертифікат про одужання

COVID-сертифікат можна сформувати на підставі документів про одужання від коронавірусної хвороби.

Документи можуть автоматично надійти в систему, якщо цього не трапилось – зверніться до свого сімейного лікаря.

Сертифікат формується тільки на 14 день після тестування на COVID-19, результат якого є позитивним.

Отримати сертифікат можна в сімейного лікаря.

Далі потрібно самостійно згенерувати сертифікат в Дії.

Статистика! Від початку пандемії COVID-19 в Україні зареєстрували 3 058 014 випадки захворювання. Станом на 6 листопада одужало – 2 504 236 людей. Від ускладнень коронавірусу, на жаль, померли 71 635 людей.

Перехворілі теж можуть вакцинуватись

За рекомендаціями МОЗ, люди, які хворіли на коронавірус, можуть безпечно вакцинуватися вже на 28 день від першого дня появи симптомів або лабораторного підтвердження діагнозу.

Саме вакцинація є ефективною профілактикою повторного інфікування коронавірусу. Адже антитіла не є гарантією того, що людина не захворіє знову і точно не допоможуть попередити важкий перебіг COVID-19.

До слова, глава МОЗ Віктор Ляшко заявив, що в уряді роздумують про запровадження так званої "ковідної амністії". Тобто, людям, які підробили сертифікат про вакцинацію, можуть надати можливість зробити щеплення.

Зверніть увагу В Україні перевірятимуть кожен випадок важкого перебігу COVID-19 у вакцинованих, – Ляшко