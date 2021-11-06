Два сертифікати в рік
Крім того, порядок доповнений нормою про те, що COVID-сертифікат після одужання може бути сформований не більше двох разів за один календарний рік.
Увага Понад 19 мільйонів щеплень: якими препаратами вакцинують українців
Норми щодо дії сертифікатів містяться у Порядку формування та використання сертифіката, що підтверджує вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, негативний результат тестування або одужання особи від зазначеної хвороби.
Як отримати сертифікат про одужання
- COVID-сертифікат можна сформувати на підставі документів про одужання від коронавірусної хвороби.
- Документи можуть автоматично надійти в систему, якщо цього не трапилось – зверніться до свого сімейного лікаря.
- Сертифікат формується тільки на 14 день після тестування на COVID-19, результат якого є позитивним.
- Отримати сертифікат можна в сімейного лікаря.
- Далі потрібно самостійно згенерувати сертифікат в Дії.
Перехворілі теж можуть вакцинуватись
За рекомендаціями МОЗ, люди, які хворіли на коронавірус, можуть безпечно вакцинуватися вже на 28 день від першого дня появи симптомів або лабораторного підтвердження діагнозу.
Саме вакцинація є ефективною профілактикою повторного інфікування коронавірусу. Адже антитіла не є гарантією того, що людина не захворіє знову і точно не допоможуть попередити важкий перебіг COVID-19.
До слова, глава МОЗ Віктор Ляшко заявив, що в уряді роздумують про запровадження так званої "ковідної амністії". Тобто, людям, які підробили сертифікат про вакцинацію, можуть надати можливість зробити щеплення.
Зверніть увагу В Україні перевірятимуть кожен випадок важкого перебігу COVID-19 у вакцинованих, – Ляшко