Два сертифікати в рік

Крім того, порядок доповнений нормою про те, що COVID-сертифікат після одужання може бути сформований не більше двох разів за один календарний рік.

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Норми щодо дії сертифікатів містяться у Порядку формування та використання сертифіката, що підтверджує вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, негативний результат тестування або одужання особи від зазначеної хвороби.

Як отримати сертифікат про одужання

  • COVID-сертифікат можна сформувати на підставі документів про одужання від коронавірусної хвороби.
  • Документи можуть автоматично надійти в систему, якщо цього не трапилось – зверніться до свого сімейного лікаря.
  • Сертифікат формується тільки на 14 день після тестування на COVID-19, результат якого є позитивним.
  • Отримати сертифікат можна в сімейного лікаря.
  • Далі потрібно самостійно згенерувати сертифікат в Дії.

Перехворілі теж можуть вакцинуватись

За рекомендаціями МОЗ, люди, які хворіли на коронавірус, можуть безпечно вакцинуватися вже на 28 день від першого дня появи симптомів або лабораторного підтвердження діагнозу.

Саме вакцинація є ефективною профілактикою повторного інфікування коронавірусу. Адже антитіла не є гарантією того, що людина не захворіє знову і точно не допоможуть попередити важкий перебіг COVID-19.

До слова, глава МОЗ Віктор Ляшко заявив, що в уряді роздумують про запровадження так званої "ковідної амністії". Тобто, людям, які підробили сертифікат про вакцинацію, можуть надати можливість зробити щеплення.

Зверніть увагу В Україні перевірятимуть кожен випадок важкого перебігу COVID-19 у вакцинованих, – Ляшко