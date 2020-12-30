Терміново потрібні 4 мільярди доларів для фінансування вакцинації, – ВООЗ
Міжнародний механізм, що забезпечує доступ до вакцин від коронавірусу COVAX, терміново потребує фінансування в розмірі понад 4 млрд доларів.
COVAX потребує фінансування
Про це заявив в середу в Женеві генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
Читайте також Вакцина проти COVID-19 від Sinovac буде в Україні: скільки вона коштуватиме
За його словами механізму COVAX терміново потрібні понад 4 мільярди доларів для закупівлі вакцин для країн з низькими доходами і доходами нижчими за середні.
Людство повинне спільно боротись з пандемією
Гебрейесус закликав світову спільноту "працювати разом" в зміцненні охорони здоров'я в світі.
Та додав, що у 2020 році криза в сфері охорони здоров'я історичних масштабів показала людству, наскільки тісно пов'язані люди. За словами гендиректора, "світло в кінці тунелю вже видно", і необхідно "йти дорогою разом".
Що відомо про механізм COVAX
- COVAX є механізмом з підтримки створення виробничих потужностей та проведення централізованих закупівель.
- В ньому беруть участь 190 країн і економік.
- 18 грудня ВООЗ оголосило про те, що у виробників зарезервовано близько 2 мільярди доз вакцин-кандидатів.
- Відповідно до умов програми країни з високим рівнем доходів оплачують придбання вакцин, субсидуючи тим самим в цій сфері так звані держави, що фінансуються.
- Згідно з планами, в рамках механізму до кінця 2021 року мають бути проведені і рівномірно розподілені по всьому світу 2 мільярда доз вакцини.
Поділитися новиною