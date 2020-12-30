Міжнародний механізм, що забезпечує доступ до вакцин від коронавірусу COVAX, терміново потребує фінансування в розмірі понад 4 млрд доларів.

COVAX потребує фінансування

Про це заявив в середу в Женеві генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

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За його словами механізму COVAX терміново потрібні понад 4 мільярди доларів для закупівлі вакцин для країн з низькими доходами і доходами нижчими за середні.

Лікар “Щоб захистити світ, ми повинні забезпечити імунізацію всіх людей, що зазнають ризику, повсюдно, а не тільки в країнах, які можуть дозволити собі придбання вакцин”.

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Гебрейесус закликав світову спільноту "працювати разом" в зміцненні охорони здоров'я в світі.

Та додав, що у 2020 році криза в сфері охорони здоров'я історичних масштабів показала людству, наскільки тісно пов'язані люди. За словами гендиректора, "світло в кінці тунелю вже видно", і необхідно "йти дорогою разом".

Що відомо про механізм COVAX