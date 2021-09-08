Американські вчені з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго представили результати перших доклінічних досліджень нових експериментальних вакцин, які можна буде використовувати навіть в жаркому кліматі без спеціальних середовищних умов зберігання.

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Що відомо про нову вакцину-пластир

Використовувані в вакцинах наночастинки дуже стабільні при високих температурах.

Іншою важливою перевагою нового підходу є використання компонента спайкового білка SARS-CoV-2, який не зв'язується з клітиною господарем і рідко піддається мутаціям.

Ця особливість зробить вакцини дуже ефективними проти вже наявних, а також нових варіантів SARS-CoV-2,

– йдеться в дослідженні.

Що відомо про ефективність та принцип дії вакцин

Доклінічні експерименти на моделях мишей показали, що препарати забезпечують високий рівень нейтралізуючих антитіл.

Спосіб доставлення препарату в організм: звичайна ін'єкція або через пластир з мікроголками (на ефективність вакцин спосіб введення не впливає).

Вакцини-пластирі – неінвазивний метод

Використання пластиру з мікроголками дозволить людям вводити вакцини самостійно в будь-якому зручному місці.

Такий підхід, безумовно, повинен скоротити ризики інфікування і знизити навантаження на медичний персонал.

Крім того, вакцинація таким способом може стати дійсно масовою і швидкою, адже розповсюджувати препарат можна буде через аптеки або навіть через каси супермаркетів.

Висновок! Така концепція створення вакцин може стати універсальною і для інших вірусів. Вчені кажуть, що для цього потрібно у кожному конкретному випадку змінювати цільовий компонент вірусу, щоб адаптувати вакцину до нового патогену.