Термостійкі вакцини-пластирі ефективні проти коронавірусу: що відомо про відкриття
Джерело:UCSanDiego
Нові вакцини можуть витримувати навіть дуже високу температуру та не втрачають своїх властивостей. Це може вирішити безліч проблем і зробити масову вакцинацію доступнішою.
Американські вчені з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго представили результати перших доклінічних досліджень нових експериментальних вакцин, які можна буде використовувати навіть в жаркому кліматі без спеціальних середовищних умов зберігання.
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Що відомо про нову вакцину-пластир
Використовувані в вакцинах наночастинки дуже стабільні при високих температурах.
Іншою важливою перевагою нового підходу є використання компонента спайкового білка SARS-CoV-2, який не зв'язується з клітиною господарем і рідко піддається мутаціям.
Ця особливість зробить вакцини дуже ефективними проти вже наявних, а також нових варіантів SARS-CoV-2,
– йдеться в дослідженні.
Що відомо про ефективність та принцип дії вакцин
Доклінічні експерименти на моделях мишей показали, що препарати забезпечують високий рівень нейтралізуючих антитіл.
Спосіб доставлення препарату в організм: звичайна ін'єкція або через пластир з мікроголками (на ефективність вакцин спосіб введення не впливає).
Вакцини-пластирі – неінвазивний метод
- Використання пластиру з мікроголками дозволить людям вводити вакцини самостійно в будь-якому зручному місці.
- Такий підхід, безумовно, повинен скоротити ризики інфікування і знизити навантаження на медичний персонал.
- Крім того, вакцинація таким способом може стати дійсно масовою і швидкою, адже розповсюджувати препарат можна буде через аптеки або навіть через каси супермаркетів.