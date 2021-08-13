На Тернопільщині штам коронавірусу Дельта виявили у 9-місячної дитини

У Тернопільській області виявляють нові випадки штаму коронавірусу Дельта. Нещодавно інфекцію підтвердили у 9-місячної дитини.

Маля лікується у стаціонарному відділенні. Про це під час брифінгу розповіла начальниця департаменту охорони здоров’я Тернопільської облдержадміністрації Ольга Ярмоленко.

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У Кременці госпіталізували маму з дитиною, якій 9 місяців. Якщо в сім’ї з’являється хтось один заражений, то через побутову форму хворіють одразу всі. Тому треба вакцинуватися і дотримуватися карантинних заходів, щоб максимально уникнути захворювання на коронавірус,

– розповіла Ольга Ярмоленко.

Окрім малюка, в області штам коронавірусу Дельта виявили ще у двох дітей. Вони лікуються в інфекційному відділенні дитячої міської лікарні.

До речі, тиждень тому у Тернопільській області зареєстрували першу смерть від Дельта-штаму. Відомо, що станом на 12 серпня в регіоні було зареєстровано 52 пацієнти з цим варіантом вірусу.

Мер Тернополя Сергій Надал закликав мешканців міста уважніше ставитися до стану здоров’я, дотримуватися правил безпеки та вакцинуватися. Оскільки лише таки чином можна уникнути нового локдауну.

Останні новини про Дельта-штам в Україні:

Кількість виявлених випадків штаму коронавірусу Дельта в Україні зросла удвічі. В країні зареєстрували вже 300 інфікованих цим варіантом.

Нещодавно на Вінниччині померли 3 інфікованих. Загалом в регіоні виявили 25 носіїв цього штаму.

Напередодні вірус забрав життя однієї людини з Житомирської області.

У Рівненській області рівень інфікування Дельта-варіантом становить 80% від усіх нових випадків.

Вчені з Національної академії наук України зауважили, що точна кількість інфікованих штамом Дельта в країні – невідома.

Вакцинуватися проти коронавірусу можна у найближчому пункті щеплення чи центрі масової вакцинації.

Адресу та контакти найближчого місця вакцинації можна за посиланням https://vaccination.covid19.gov.ua/ або за номером контакт-центру МОЗ 0 800 60 20 19.



Що відомо про штам коронавірусу Дельта / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу