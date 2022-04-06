Випадок дифтерії зафіксували на Чортківщині. Про це виданню розповіла директорка обласного центру контролю хвороб Оксана Чайчук.

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Дифтерія на Тернопільщині

За словами Чайчук, про підозру зараження стало відомо 2 квітня. Того ж дня у 29-річної жінки, яка приїхала зі Сходу України, підтвердили дифтерію.

Контактними є понад 70 людей. "2 квітня у вогнищі проводилися усі необхідні профілактичні заходи. Обстежені всі контактні особи. Проведено дезінфекційні заходи", – зазначила жінка.

Спеціалісти вивчили вакцинальний статус усіх контактних осіб. Люди, які були у вогнищі, проходять антибіотикотерапію. Крім того, їм роблять необхідне щеплення. Є медичний нагляд за всіма контактними особами. "Думаю, що небезпеки для Тернопільської області взагалі немає. На цьому ми й локалізуємо", – заявила Чайчук.

Хвора перебуває в лікарні

Жінку лікують в інфекційному відділені Чортківської лікарні. Про це повідомила заступниця головного лікаря медзакладу Людмила Добощук. Вона наголосила, що стан хворої вдалося стабілізувати.

До слова, востаннє дифтерію на Тернопільщині фіксували у 2019 році. Тоді її підтвердили в чоловіка, який приїхав з іншої області. Серед жителів Тернопільщини недугу виявляли ще у 2012 році.

Довідка. Дифтерія – це гостре інфекційне захворювання, яке передається повітряно-крапельним шляхом. Захворювання викликає запалення слизової оболонки рота та горла.