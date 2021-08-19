У Тернопільській області від штаму коронавірусу Дельта померла жінка
Джерело:fainemisto.tv
У місті Копичинці Тернопільської області від коронавірусу померла 48-річна жінка. Раніше у неї виявили штам Дельта.
Відомо, що пацієнтка повернулася в Копичинці з Великої Британії. Вона занедужала вже на території України.
До теми Чи закриватиме Україна кордони через штам Дельта: Кулеба розповів, чого очікувати
У родичів покійної пацієнтки також виявили Дельта-варіант вірусу. Про це розповіла головна санітарна лікарка Тернопільщини Оксана Чайчук.
Чайчук зауважила, що ситуація в області почала погіршуватись. Особливо захворюваність почала зростати від 12 липня.
Ситуація з коронавірусом на Тернопільщині: остання статистика
Джерело: РНБО України
За минулу добу, 18 серпня, на Тернопільщині виявили 87 нових хворих на коронавірус. Від хвороби продовжує лікуватись 591 пацієнт.
Нагадаємо, в Україні щоденно зростає кількість нових випадків коронавірусу, спричинених штамом "Дельта". Пік захворюваності на COVID-19 можна очікувати вже на початку осені.
Останні новини про Дельта-штам в Україні:
- Кількість виявлених випадків штаму коронавірусу Дельта в Україні зросла удвічі. В країні зареєстрували вже понад 300 інфікованих цим варіантом.
- 13 серпня новий штам коронавірусу Дельта виявили у Сумській області.
- Також наявність інфекції підозрюють й у хворих на коронавірус дітей з табору "Молода гвардія", де нещодавно виявили спалах.
- На Тернопільщині штам коронавірусу Дельта виявили у 9-місячної дитини.
- Нещодавно на Вінниччині померли 3 інфікованих. Загалом в регіоні виявили 25 носіїв цього штаму.
- Напередодні вірус забрав життя однієї людини з Житомирської області.
- У Рівненській області рівень інфікування Дельта-варіантом становить 80% від усіх нових випадків.
- Вчені з Національної академії наук України зауважили, що точна кількість інфікованих штамом Дельта в країні – невідома.
Вакцинуватися проти коронавірусу можна у найближчому пункті щеплення чи центрі масової вакцинації.
Адресу та контакти найближчого місця вакцинації можна за посиланням https://vaccination.covid19.gov.ua/ або за номером контакт-центру МОЗ 0 800 60 20 19.
Що відомо про штам коронавірусу Дельта / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу