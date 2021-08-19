У Тернопільській області від штаму коронавірусу Дельта померла жінка

У місті Копичинці Тернопільської області від коронавірусу померла 48-річна жінка. Раніше у неї виявили штам Дельта.

Відомо, що пацієнтка повернулася в Копичинці з Великої Британії. Вона занедужала вже на території України.

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У родичів покійної пацієнтки також виявили Дельта-варіант вірусу. Про це розповіла головна санітарна лікарка Тернопільщини Оксана Чайчук.

Чайчук зауважила, що ситуація в області почала погіршуватись. Особливо захворюваність почала зростати від 12 липня.

Ситуація з коронавірусом на Тернопільщині: остання статистика

Джерело: РНБО України

За минулу добу, 18 серпня, на Тернопільщині виявили 87 нових хворих на коронавірус. Від хвороби продовжує лікуватись 591 пацієнт.

Нагадаємо, в Україні щоденно зростає кількість нових випадків коронавірусу, спричинених штамом "Дельта". Пік захворюваності на COVID-19 можна очікувати вже на початку осені.

Останні новини про Дельта-штам в Україні:

Кількість виявлених випадків штаму коронавірусу Дельта в Україні зросла удвічі. В країні зареєстрували вже понад 300 інфікованих цим варіантом.

13 серпня новий штам коронавірусу Дельта виявили у Сумській області.

Також наявність інфекції підозрюють й у хворих на коронавірус дітей з табору "Молода гвардія", де нещодавно виявили спалах.

На Тернопільщині штам коронавірусу Дельта виявили у 9-місячної дитини.

Нещодавно на Вінниччині померли 3 інфікованих. Загалом в регіоні виявили 25 носіїв цього штаму.

Напередодні вірус забрав життя однієї людини з Житомирської області.

У Рівненській області рівень інфікування Дельта-варіантом становить 80% від усіх нових випадків.

Вчені з Національної академії наук України зауважили, що точна кількість інфікованих штамом Дельта в країні – невідома.

Вакцинуватися проти коронавірусу можна у найближчому пункті щеплення чи центрі масової вакцинації.

Адресу та контакти найближчого місця вакцинації можна за посиланням https://vaccination.covid19.gov.ua/ або за номером контакт-центру МОЗ 0 800 60 20 19.



Що відомо про штам коронавірусу Дельта / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу