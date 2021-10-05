Тварина померла вночі з 27 на 28 вересня на території вольєру. Мертвого поні виявили працівники, які прийшли зранку погодувати мешканців зоокутка. Вони одразу повідомили про смерть тварини в Тернопільську міську лікарню ветмедицини.

До теми У київському зоопарку тріснуте скло у вольєрі заклеїли аплікацією

На місце події виїхали спеціалісти лікарні та Тернопільської регіональної державної лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. В ході розтину трупа тварини виявлено ознаки пневмонії, гастроентериту та лімфаденіту, а збільшення та заокругленість країв селезінки викликало підозру на сибірку,

– повідомляє Держпродспоживслужба Тернопільщини.

Спеціалісти відібрали у тварини проби селезінки, печінки, серця та лімфовузлів. Зразки направили в регіональну держлабораторію Держпродспоживслужби. Після проведення розтину труп тварини вивезли у спеціально визначене місце і спалили.

Труп поні піддано вилученню методом спалювання, про що складено відповідний акт і проведено фотозйомку. Перегорілі останки захоронено, а місце захоронення і транспорт, яким перевозився труп були піддані дезінфекції,

– йдеться в повідомленні.

Тернопільська лабораторія підтвердила, що поні загинув від сибірки, але матеріали для аналізу відправили й у Київ. 4 жовтня там підтвердили, що тварина була інфікована сибірською виразкою.

Реакція міста

В мерії Тернополя провели засідання державної надзвичайної протиепізоотичної комісії, за результатами якої у місцевому зоокутку оголосили карантин.

Усіх тварин, які утримуються у вольєрах, оглянули ветеринари, виміряли їм температуру і в екстреному порядку провакцинували від сибірки.

Працівники управління парків будуть наглядати за тваринами, які контактували із загиблим поні.

З зоокутка втекли декілька тварин

Тернопільський зоокуток розташований в парку "Топільче" в центрі міста. Загалом у спеціальних загонах там мешкають близько ста тварин. Зоокуток займає понад півтора гектара паркової площі й обгороджений трьома рівнями паркану. Доступу до тварин у звичайних людей немає – за ними можна спостерігати лише на відстані.

Але ввечері 3 жовтня з цього зоокутка втекли пара буйволів та поні. Тварини розгулювали містом, заважаючи проїзду транспорту на центральній вулиці Тернополя. Ймовірно, що вони могли раніше контактувати з інфікованим поні.