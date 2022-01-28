Терпіла 10 років: у Луцьку медики видалили жінці 15-кілограмову грижу

Хірурги луцької лікарні видалили пацієнтці гігантську грижу. Проблема заважала жінці ходити та робити прості гігієнічні процедури.

Пацієнтці була 67 років. Вона терпіла усі незручності понад 10 років.

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Лише цьогоріч вона самостійно звернулася до лікарні зі скаргами на великий живіт. За її словами, він заважав їй справляти гігієнічні потреби та просто ходити. Особливо важко їй було рухатись влітку.

Виявилося, що у жінки була невправна вентральна кила – випинання органів черевної порожнини після операції – гігантських розмірів.

Операція з видалення грижі

У відділенні загальної хірургії жінці провели операцію. Лікарі видалили зайву шкіру і жир, усунули грижу та провели пластику живота.

Операцію провели під загальним знеболенням.

Виконали герніопластику, тобто, видалили килу і абдомінопластику (пластику живота), загалом видалили понад 15 кілограмів зайвої шкіри та жиру,

– розповів заступник медичного директора з хірургічної допомоги Олександр Федорчук.

Відомо, що після операції жінка почувається добре. Її вже виписали додому. Після хірургічного втручання її загальний стан покращився.

Обережно: фото 18+ та може шокувати! Фотографії до та після операції опублікували на сторінці лікарні.