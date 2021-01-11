До стандарту первинної медичної допомоги додано швидке тестування на коронавірусну інфекцію COVID-19 експрес-тестами.

Відбір матеріалів у хворих на COVID-19 або підозрою на нього для тестування та їх транспортування у лабораторний центр МОЗ є "складовою частиною медичних послуг надавача первинної медичної допомоги з 22 грудня 2020 року". Про це повідомляє Національна служба здоров'я у фейсбуці.

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До стандарту первинної медичної допомоги додано скринінгове обстеження – тестування методом експрес-діагностики – швидкий тест на антиген, результат якого можна отримати через 15 хвилин після тестування,

– йдеться у повідомленні.

Так, тестування пацієнтів на COVID-19 тепер є частиною послуги на первинному рівні медичної допомоги та при амбулаторній допомозі.

Також у Нацслужбі повідомили, що відповідно до оновленого порядку реалізації Програми медичних гарантій, у 1 кварталі 2021 року не буде пакету послуг для мобільних бригад, що відбирають матеріал для тестування у пацієнтів з підозрою на COVID-19.

"Натомість Центри надання первинної меддопомоги створюють пункти тестування. Медики виїжджають до тих пацієнтів, які не можуть дістатися до пунктів самостійно. Також Центри медико-санітарної допомоги мають можливість домовитися між собою та створити спільні пункти тестування або мобільні бригади", – пояснили у НСЗУ.