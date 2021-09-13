У Великій Британії цього тижня стартує масштабне випробування тесту на рак за участю 140 тисяч добровольців у віці від 50 до 77 років. Учасники здаватимуть разки крові, через 1 – 2 роки зразки візьмуть повторно.

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Довідка! Участь у випробуваннях беруть випадкові люди, без підозр на рак. Таким чином вчені планують оцінити ефективність тесту в якості простого скринінгового методу. Тест з аналізу крові визначає фрагменти ДНК, які виділяються пухлиною в кровотік.

Переваги та перспективи методу

Такий підхід дозволяє ідентифікувати рак на ранній стадії, коли клінічні симптоми ще не проявляються.

Перші результати випробувань планують отримати до 2023 року.

Якщо вони будуть успішними, то в період з 2024 по 2025 роки до участі запросять ще близько мільйона учасників.

Тим часом новий тест вже доступний в США. Там клінічні дослідження показали, що тест інформативний для діагностики більш ніж 50 типів пухлин.

Яка попередня точність тесту? Тест визначає близько 67% з більш ніж десяти найбільш поширених типів пухлин, на які зараз припадає близько двох третин смертей від раку.

Які види раку можна буде діагностувати за допомогою тесту

Серед найбільш поширених пухлин, які визначаються тестом, виділяють рак легенів, кишківника, підшлункової залози, яєчників, печінки, стравоходу, шийки матки, передміхурової залози, а також деякі типи онкогематологічних захворювань.

Введення тесту в рутинну клінічну практику може значно знизити смертність від раку завдяки ранньому виявленню пухлин.