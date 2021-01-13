Тестування на коронавірус: 2 області не виконують норми
У двох областях проводять недостатню кількість тестувань на коронавірус. Йдеться про Закарпатську та Львівську області – 46,4 і 47,5 тестів відповідно при нормі 48 на 100 тисяч населення.
Яка ситуація з тестуванням в Україні
В середньому в Україні проводять 90,1 тестування на COVID-19. Найбільше тестів роблять у Києві – 256,1. Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я.
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Динаміка захворюваності коронавірусом
- Найгірша ситуація у Запорізькій області – 365,4.
- У Києві цей показник становить 312,1.
- Найкраща ситуація в Кіровоградській області – 79,5.
Завантаженість лікарень
Також в Україні немає жодної області, де лікарняні ліжка для пацієнтів з коронавірусом заповнені більш ніж на 50%. В середньому по країні заповнені 32,9% ліжок. Всього введено 66 260 таких ліжок.
Поширення COVID-19 в Україні: коротко про епідеміологічну ситуацію
- Станом на 13 січня захворіли 1 130 839 мешканців країни, з них одужали – 826 871 пацієнт. Натомість померли внаслідок ускладненого перебігу хвороби – 20 214.
- Добовий приріст хворих 6 409.
- За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (906), Запорізькій (529), Харківській (521), Одеській (513) та Полтавській (356) областях.
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