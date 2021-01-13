У двох областях проводять недостатню кількість тестувань на коронавірус. Йдеться про Закарпатську та Львівську області – 46,4 і 47,5 тестів відповідно при нормі 48 на 100 тисяч населення.

Яка ситуація з тестуванням в Україні

В середньому в Україні проводять 90,1 тестування на COVID-19. Найбільше тестів роблять у Києві – 256,1. Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я.

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Станом на 13 січня на 100 тисяч населення цей показник становить 224,5. Це в 5,6 раза більше норми, яка складає 40.

Динаміка захворюваності коронавірусом

Найгірша ситуація у Запорізькій області – 365,4.

У Києві цей показник становить 312,1.

Найкраща ситуація в Кіровоградській області – 79,5.

Завантаженість лікарень

Також в Україні немає жодної області, де лікарняні ліжка для пацієнтів з коронавірусом заповнені більш ніж на 50%. В середньому по країні заповнені 32,9% ліжок. Всього введено 66 260 таких ліжок.

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