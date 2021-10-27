Тестування на коронавірус ввечері може показати помилковий результат

Вчені вважають, що чутливість тесту на виявлення коронавірусу може залежати від пори доби. Причина цьому – циркадні ритми, які впливають на активність вірусу.

Карл Джонсон, професор біологічних наук Корнеліуса Вандербілта, вирішив визначити, як вірус діє залежно від циркадних ритмів та пори доби. Разом зі своєю командою він виявив, що ймовірність отримання точного позитивного результату тесту в першій половині дня у людей вдвічі вища, ніж під вечір.

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Зауважимо, що це лише препринт дослідження, яке повинно пройти рецензування. Але дані підтверджують гіпотезу про те, що COVID-19 по-різному діє в організмі залежно від нашого природного циркадного ритму.

Результати дослідження

Науковці проаналізували результати 86 342 клінічних тестів, проведених серед пацієнтів на південному сході США з березня по серпень 2020 року.

Згідно з даними, вірусне навантаження нижче після 20:00. Якщо люди вирішать пройти тестування в цей час, то ймовірність отримання помилково-негативного результату може бути вищою.

Відповідно, це шкідливо як для суспільства, так і для пацієнта.

Проведення тесту на COVID-19 в оптимальну пору дня покращує чутливість тесту і допоможе нам точно діагностувати людей, які можуть бути інфіковані, але безсимптомні,

– заявив Джонсон.

Необхідне масове експериментальне тестування

Але вчений зауважив, що потрібні подальші дослідження, щоб підтвердити різноманітну активність вірусу SARS-CoV-2 впродовж доби. Істину можна встановити масовим експериментальним тестуванням пацієнтів, проводячи забори зразків в різний час дня.

До слова, нещодавно вчені з Женевського університету (UNIGE) у Швейцарії й Університету Людвіга-Максиміліана (LMU) в Німеччині виявили, що активність імунітету також залежить від циркадних ритмів. Імунна функція людей найвища в фазі спокою, безпосередньо перед поновленням активності – тобто зранку.