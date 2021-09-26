Вчених відсторонили від розслідування
Таке рішення було прийнято через можливий конфлікт інтересів, оскільки "дослідники могли бути пов'язані з китайськими лабораторіями".
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Що відомо про вчених
Представник журналу Lancet і професор Колумбійського університету США Джеффрі Сакс розповів, що був стурбований зв'язками вчених з комісії з некомерційною організацією EcoHealth Alliance, яка раніше досліджувала коронавіруси кажанів спільно з інститутом вірусології в китайському місті Ухань.
Я просто не хотів робочу групу, яка має таке явне ставлення до одного з головних пунктів цього дослідження походження, яким була EcoHealth Alliance,
– зауважив Сакс.
Відомо, що президент EcoHealth Alliance Пітер Дасзак очолював робочу групу. Він є противником версії лабораторного походження коронавірусу.
Що відомо про ймовірне походження коронавірусу
- У березні 2021 року у результаті дослідження, яке провела ВООЗ та Китай, відкинули версію лабораторного походження коронавірусу.
- Натомість, наприкінці липня 2021 року Китай заявив, що не допомагатиме ВООЗ з дослідженнями, оскільки лава ВООЗ Тедрос Гебреїсус допустив "формулювання, які не поважають науку" та "політизують" тему.
- Наприкінці липня 2021 року держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся з главою ВООЗ.
- У травні президент США Джо Байден доручив спецслужбам посилити пошук джерела. Результати просили оприлюднити до вересня.