The Lancet розпустив групу вчених, які досліджували походження коронавірусу: причина

Комісія авторитетного медичного журналу Lancet розпустила групу дослідників, яка займалась вивченням походження коронавірусу.

Вчених відсторонили від розслідування

Таке рішення було прийнято через можливий конфлікт інтересів, оскільки "дослідники могли бути пов'язані з китайськими лабораторіями".

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Що відомо про вчених

Представник журналу Lancet і професор Колумбійського університету США Джеффрі Сакс розповів, що був стурбований зв'язками вчених з комісії з некомерційною організацією EcoHealth Alliance, яка раніше досліджувала коронавіруси кажанів спільно з інститутом вірусології в китайському місті Ухань.

Я просто не хотів робочу групу, яка має таке явне ставлення до одного з головних пунктів цього дослідження походження, яким була EcoHealth Alliance,

– зауважив Сакс.

Відомо, що президент EcoHealth Alliance Пітер Дасзак очолював робочу групу. Він є противником версії лабораторного походження коронавірусу.

Що відомо про ймовірне походження коронавірусу