The Lancet розпустив групу вчених, які досліджували походження коронавірусу: причина
Джерело:The Wall Street Journal
Комісія авторитетного медичного журналу Lancet розпустила групу дослідників, яка займалась вивченням походження коронавірусу.
Вчених відсторонили від розслідування
Таке рішення було прийнято через можливий конфлікт інтересів, оскільки "дослідники могли бути пов'язані з китайськими лабораторіями".
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Що відомо про вчених
Представник журналу Lancet і професор Колумбійського університету США Джеффрі Сакс розповів, що був стурбований зв'язками вчених з комісії з некомерційною організацією EcoHealth Alliance, яка раніше досліджувала коронавіруси кажанів спільно з інститутом вірусології в китайському місті Ухань.
Я просто не хотів робочу групу, яка має таке явне ставлення до одного з головних пунктів цього дослідження походження, яким була EcoHealth Alliance,
– зауважив Сакс.
Відомо, що президент EcoHealth Alliance Пітер Дасзак очолював робочу групу. Він є противником версії лабораторного походження коронавірусу.
Що відомо про ймовірне походження коронавірусу
- У березні 2021 року у результаті дослідження, яке провела ВООЗ та Китай, відкинули версію лабораторного походження коронавірусу.
- Натомість, наприкінці липня 2021 року Китай заявив, що не допомагатиме ВООЗ з дослідженнями, оскільки лава ВООЗ Тедрос Гебреїсус допустив "формулювання, які не поважають науку" та "політизують" тему.
- Наприкінці липня 2021 року держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся з главою ВООЗ.
- У травні президент США Джо Байден доручив спецслужбам посилити пошук джерела. Результати просили оприлюднити до вересня.