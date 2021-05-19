Високопатогенну інфекцію виявили серед диких птахів у двох районах міста. Зокрема й у національному парку водно-болотних угідь.

До теми У Росії заявили про перші випадки зараження людей новою мутацією пташиного грипу

За даними міністерства, зафіксовано 268 інфікованих птахів. Їх довелося вбити.

Місцева влада вжила заходів з реагування на надзвичайну ситуацію, стерилізувала територію і безпечно утилізувала всіх мертвих птахів.

H5N8 – що це? Це підтип вірусу грипу A (також відомого як вірус пташиного грипу). H5N8 представляє низький ризик для людей, але він дуже смертоносний для диких птахів і домашньої птиці.

Представники ВООЗ закликають бути обережними зі всіма варіаціями пташиного грипу через його схильність до мутації, адже в майбутньому це може стати причиною пандемії.

Через це до будь-яких спалахів хвороби ставляться серйозно: повинні масово знищуватися не лише хворі, а й здорові птахи, які могли комунікувати з інфікованими. Також має проводитися ретельна дезінфекція.

До теми Пташиний грип у людей: симптоми та шляхи зараження

Симптоми пташиного грипу у людей

Інфекційно-токсичні (біль у м'язах, висока температура, озноб).

Респіраторні (нежить, сухий кашель, фарингіт, кровотеча з носа чи ясен, гостра дихальна недостатність).

Шлунково-кишкові (блювота, біль в області живота).

Паралельно може розвиватися гостра пневмонія. За статистикою, близько 70% зараження пташиним грипом серед людей закінчуються летально.