У Тибетському районі Китаю спалахнув пташиний грип

У Тибетському автономному районі на заході Китаю спалах пташиного грипу H5N8. Міністерство сільського господарства і сільських районів повідомила, що недугу зафіксували у місті Нагку.
Високопатогенну інфекцію виявили серед диких птахів у двох районах міста. Зокрема й у національному парку водно-болотних угідь.
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За даними міністерства, зафіксовано 268 інфікованих птахів. Їх довелося вбити.
Місцева влада вжила заходів з реагування на надзвичайну ситуацію, стерилізувала територію і безпечно утилізувала всіх мертвих птахів.
H5N8 – що це?
Представники ВООЗ закликають бути обережними зі всіма варіаціями пташиного грипу через його схильність до мутації, адже в майбутньому це може стати причиною пандемії.
Через це до будь-яких спалахів хвороби ставляться серйозно: повинні масово знищуватися не лише хворі, а й здорові птахи, які могли комунікувати з інфікованими. Також має проводитися ретельна дезінфекція.
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Симптоми пташиного грипу у людей
- Інфекційно-токсичні (біль у м'язах, висока температура, озноб).
- Респіраторні (нежить, сухий кашель, фарингіт, кровотеча з носа чи ясен, гостра дихальна недостатність).
- Шлунково-кишкові (блювота, біль в області живота).
Паралельно може розвиватися гостра пневмонія. За статистикою, близько 70% зараження пташиним грипом серед людей закінчуються летально.