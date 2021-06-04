На узбережжі Чорного моря з'явилися тигрові комарі: чому вони небезпечні

Тигрових комарів зафіксували на Кубані, Кавказі та в окупованому Росією Криму. Поки що із підконтрольних Україні територій інформації про екзотичних гостів не надходило.

Про появу типових комарів на узбережжі Чорного моря російському виданню повідомила завідувачка лабораторії проблем дезінсекції Інституту дезінфектології Росспоживнагляду Світлана Рославцева. Тигрові комарі незвичні для берегів Чорного моря, оскільки їхня Батьківщина – тропічні й субтропічні регіони Південної Азії.

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Чим небезпечні тигрові комарі

Ці комарі небезпечні тим, що є основними переносниками лихоманки Денге. Також вони можуть переносити вірус Зіка, чікунгунью, різні арбовірусні інфекції, жовту лихоманку, енцефаліти й навіть серцевого хробака. Комахи цього виду роблять дуже хворобливі укуси.

Цього комара раніше у нас ніколи не було. А зараз "комар-тигр" розселився по всій території Кавказького узбережжя, дістався до Новоросійська, в Криму його теж знаходять.

– розповіла Рославцева.

Вона також додала, що нині в окупованому Криму дуже багато москітів.

Як виглядають тигрові комарі

Їх називають тигровими не просто так. Їхнє чорне тіло вкрите білими смужками, навіть на лапках. Також у цих комарів є маленькі вусики, а голови коротші, ніж у звичайних.

Розпізнати тигрового комара досить просто навіть в тому випадку, якщо його тіло погано видно. Якщо ж такий комар напивається крові, черевце роздувається і може стати червоним.



Як виглядає тигровий комар з більш звичного для людей ракурсу / infoblancosobrenegro.com

Як захиститися від тигрових комарів

Якщо ці комарі є в окупованому Криму, цілком ймовірно, що їх можуть зафіксувати й у найближчих до півострова морських узбережжях.

Від будь-яких видів комарів, зокрема і тигрових, можна захищатися одними й тими ж засобами: