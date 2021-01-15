На КПВВ "Новотроїцьке" почали безкоштовно робити тест на антиген COVID-19 людям, які прибули з окупованих територій. Його вже здали 9 осіб.

Кожен, хто перетинає лінію розмежування, має встановити мобільний додаток "Вдома". Про це заявив представник департаменту охорони здоров'я Донецької облдержадміністрації Олександр Педенко, повідомляє Укрінформ.

Читайте також Ляшко пояснив, чому Україна пасе задніх у вакцинації проти COVID-19

За його словами, після цього потрібно або перебувати 14 днів на самоізоляції, або отримати негативний результат ПЛР-тесту чи експрес-тесту на визначення антигена. Лише після цього контроль в електронному додатку знімуть.

Якщо результат буде позитивний, то інформацію передадуть лікарям на тій території, куди прямувала ця людина. Далі буде епідрозслідування, обстеження і лікування хворого,

– заявив Педенко.

Зверніть увагу! Проросійські бойовики продовжують блокувати дорожні коридори на Донбасі. Зокрема, вони створюють перешкоди для перетину низки КПВВ. Детальніше про це – читайте тут.

До теми У разі ускладнень від COVID-19 можна пройти реабілітацію за кошти Фонду соцстрахування

Що цьому передувало: коротко