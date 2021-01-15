Людей, які прибули з окупованого Донбасу, почали безкоштовно тестувати на антиген COVID-19
На КПВВ "Новотроїцьке" почали безкоштовно робити тест на антиген COVID-19 людям, які прибули з окупованих територій. Його вже здали 9 осіб.
Кожен, хто перетинає лінію розмежування, має встановити мобільний додаток "Вдома". Про це заявив представник департаменту охорони здоров'я Донецької облдержадміністрації Олександр Педенко, повідомляє Укрінформ.
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За його словами, після цього потрібно або перебувати 14 днів на самоізоляції, або отримати негативний результат ПЛР-тесту чи експрес-тесту на визначення антигена. Лише після цього контроль в електронному додатку знімуть.
Якщо результат буде позитивний, то інформацію передадуть лікарям на тій території, куди прямувала ця людина. Далі буде епідрозслідування, обстеження і лікування хворого,
– заявив Педенко.
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Що цьому передувало: коротко
- Кабінет Міністрів дозволив заїжджати з Криму й ОРДЛО з експрес-тестом на COVID-19.
- Експрес-тест на антиген до коронавірусу можна здати безпосередньо у КПВВ.
- Якщо тест виявить негативний результат, то людині не потрібно буде проходити самоізоляцію.
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