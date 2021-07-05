"Тихі вбивці": у МОЗ нагадали, як піклуватись про здоров'я нирок
Джерело:ЦГЗ
У Центрі громадського здоров'я розповіли, що захворювання нирок – це "тихі вбивці", які можуть значно вплинути на якість життя. А тому дали поради, які допоможуть зберегти здоров'я нирок.
Нирки – фільтри нашого організму
Основне завдання нирок – виводити з крові токсини й зайву рідину. Вони також допомагають підтримувати кислотно-лужний баланс, контролювати артеріальний тиск, виробляти еритроцити й підтримувати міцність кісток.
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Хронічна хвороба нирок призводить до того, що нирки поступово та незворотно перестають очищати кров від токсинів, виводити зайву рідину з організму та підтримувати гормональний баланс,
– зазначили в ЦГЗ.
Зазвичай хронічна хвороба нирок прогресує непомітно, часто порушуючи більшу частину функцій нирок, ще до того, як з'являються симптоми недуги. Діагностувати стан можна завдяки лабораторним дослідженням крові та сечі.10% населення у всьому світі живуть із хронічною хворобою нирок, і понад 2 мільйони людей у всьому світі отримують лікування діалізом або за допомогою трансплантації.
Як зберегти здоров'я нирки
- Будьте фізично активними
Фізична активність може допомогти підтримувати нормальну масу тіла, знизити артеріальний тиск і ризик хронічної хвороби нирок.
- Харчуйтеся правильно
Правильне харчування може допомогти підтримувати нормальну масу тіла, знизити кров'яний тиск, запобігти діабету, серцево-судинним захворюванням та інші станам, що пов’язані з хронічною хворобою нирок. А також зменшіть споживання солі.
Здорове харчування важливе для здоров'я нирок / Фото Unsplash
- Перевіряйте й контролюйте рівень цукру в крові
Приблизно в половини людей, які страждають на діабет, розвиваються ураження нирок, цьому можна запобігти, якщо хворобу належно контролювати.
- Перевіряйте й контролюйте свій артеріальний тиск
Високий тиск може завдати шкоди ниркам. Особливо, якщо він пов’язаний з іншими факторами, як діабет, високий рівень холестерину чи серцево-судинні захворювання.
- Пийте достатню кількість води
Підтримуйте здоровий баланс рідини, це допоможе виводити токсини з нирок і знижує ймовірність утворення каменів.
- Не куріть
Куріння уповільнює приплив крові до нирок, а це може знизити їхню здатність нормально функціонувати. Куріння також збільшує ризик раку нирок на 50 %.
- Приймайте ліки лише за призначенням лікаря
Неконтрольований прийом ліків може завдати шкоди ниркам. Не займайтеся самолікуванням, а краще зверніться до лікаря.
Перевірте функцію нирок, якщо у вас є один або декілька факторів ризику, як-то діабет, гіпертонія, ожиріння чи були випадки хвороби нирок у родині.
Зберігаючи нирки здоровими, ваше тіло буде правильно фільтрувати та виводити токсини та виробляти гормони, які допоможуть вашому організму нормально функціонувати.
Як зберегти здоров'я нирок / Інфографіка МОЗ