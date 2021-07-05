"Тихі вбивці": у МОЗ нагадали, як піклуватись про здоров'я нирок

У Центрі громадського здоров'я розповіли, що захворювання нирок – це "тихі вбивці", які можуть значно вплинути на якість життя. А тому дали поради, які допоможуть зберегти здоров'я нирок.

Нирки – фільтри нашого організму

Основне завдання нирок – виводити з крові токсини й зайву рідину. Вони також допомагають підтримувати кислотно-лужний баланс, контролювати артеріальний тиск, виробляти еритроцити й підтримувати міцність кісток.

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Хронічна хвороба нирок призводить до того, що нирки поступово та незворотно перестають очищати кров від токсинів, виводити зайву рідину з організму та підтримувати гормональний баланс,

– зазначили в ЦГЗ.

Зазвичай хронічна хвороба нирок прогресує непомітно, часто порушуючи більшу частину функцій нирок, ще до того, як з'являються симптоми недуги. Діагностувати стан можна завдяки лабораторним дослідженням крові та сечі.

Як зберегти здоров'я нирки

Будьте фізично активними

10% населення у всьому світі живуть із хронічною хворобою нирок, і понад 2 мільйони людей у всьому світі отримують лікування діалізом або за допомогою трансплантації.

Фізична активність може допомогти підтримувати нормальну масу тіла, знизити артеріальний тиск і ризик хронічної хвороби нирок.

Харчуйтеся правильно

Правильне харчування може допомогти підтримувати нормальну масу тіла, знизити кров'яний тиск, запобігти діабету, серцево-судинним захворюванням та інші станам, що пов’язані з хронічною хворобою нирок. А також зменшіть споживання солі.



Здорове харчування важливе для здоров'я нирок / Фото Unsplash

Перевіряйте й контролюйте рівень цукру в крові

Приблизно в половини людей, які страждають на діабет, розвиваються ураження нирок, цьому можна запобігти, якщо хворобу належно контролювати.

Перевіряйте й контролюйте свій артеріальний тиск

Високий тиск може завдати шкоди ниркам. Особливо, якщо він пов’язаний з іншими факторами, як діабет, високий рівень холестерину чи серцево-судинні захворювання.

Пийте достатню кількість води

Підтримуйте здоровий баланс рідини, це допоможе виводити токсини з нирок і знижує ймовірність утворення каменів.

Не куріть

Куріння уповільнює приплив крові до нирок, а це може знизити їхню здатність нормально функціонувати. Куріння також збільшує ризик раку нирок на 50 %.

Приймайте ліки лише за призначенням лікаря

Неконтрольований прийом ліків може завдати шкоди ниркам. Не займайтеся самолікуванням, а краще зверніться до лікаря.

Перевірте функцію нирок, якщо у вас є один або декілька факторів ризику, як-то діабет, гіпертонія, ожиріння чи були випадки хвороби нирок у родині.

Зберігаючи нирки здоровими, ваше тіло буде правильно фільтрувати та виводити токсини та виробляти гормони, які допоможуть вашому організму нормально функціонувати.



Як зберегти здоров'я нирок / Інфографіка МОЗ