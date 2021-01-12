Ракові клітини використовують еволюційний механізм виживання – переходять в стан млявого, повільного ділення, щоб вижити в суворих умовах, створених хімієтерапією.

Ракові клітини мають здатність "приховуватись"

Фахівці канадської Онкологічної лікарні виявили, що всі ракові клітини, мають здатність переходити в захисний стан, пише медичний журнал EurekAlert. Це перше дослідження, яке виявило, що ракові клітини запускають еволюційно законсервовану програму, щоб вижити при хімієтерапії.

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Вчені також виявили, що нові терапевтичні стратегії, націлені на ракові клітини в цьому стані, можуть запобігти повторному зростанню раку.

Пухлина діє як цілий організм, здатний перейти в стан повільного поділу, зберігаючи енергію, щоб допомогти йому вижити,

– написали вчені кафедри хірургії Університету Торонто.

Клітини навчились пристосовуватись до хімієтерапії

Доктор Аарон Шиммер, директор дослідного інституту і старший науковий співробітник онкологічного центру принцеси Маргарет, зазначає, що це дослідження показує, що ракові клітини впадають в сплячку.

Раніше вчені не знали, що ракові клітини мають таку здатність. Це є ймовірною причиною стійкості ракових клітин до хімієтерапії у певних випадках.

Потрібні нові способи лікування

Щоб увійти в низькоенергетичний стан, ракові клітини використовують програму ембріонального виживання, яка використовується десятками видів ссавців, щоб зберегти ембріони в безпеки всередині свого тіла під час екстремальних умов навколишнього середовища, таких як високі або низькі температури, або нестача їжі.

Доктор О’Брайен, хірург, який спеціалізується на раках шлунково-кишкового тракту, пояснив, що ракові клітини, які зазнали атаки суворого хімієтерапевтичного середовища, можуть прийняти стратегію виживання ембріонів.