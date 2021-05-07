Зараз Міцуо має власний магазин, де продає копії своїх робіт, оскільки з оригіналами не хоче розставатися. Це дало йому змогу фінансово допомагати дітям з обмеженими можливостями.

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Допомога друга

31-річний Джейк Стівенс шукав нове заняття для свого шкільного друга, 33-річного Джеффа Міцуо.

для свого шкільного друга, 33-річного Джеффа Міцуо. Стівенс – викладач образотворчого мистецтва в Ошаві. Він вважав, що живопис буде гарним заняттям для Міцуо, адже відчував, що той зможе малювати сам і не потребуватиме чиєїсь допомоги.

в Ошаві. Він вважав, що живопис буде гарним заняттям для Міцуо, адже відчував, що той зможе малювати сам і не потребуватиме чиєїсь допомоги. У міру того, як процес розвивався , Стівенс хотів ділитися картинами Міцуо з друзями та родиною.

, Стівенс хотів ділитися картинами Міцуо з друзями та родиною. Від своїх учнів у середній школі він дізнався про ТікТок. Тож у 2020 році Стівенс записав відео з живописом друга та завантажив у соцмережі . Жоден з них не очікував, що кліп набере 16 мільйонів переглядів .

. Жоден з них не очікував, що кліп набере . Зараз акаунт Джеффа Міцуо має 1,4 мільйона підписників .

. Відео з малюнками художника також можна побачити в інстаграмі.

Він (Джефф Міцуо – 24 канал) має справу з високою тривожністю та обсесивно-компульсивним розладом. Як правило, він може займатися діяльністю лише протягом 45 хвилин, а далі потребує зміни обстановки. З живописом не так: він щасливий, зосереджений і без напруги протягом кількох годин поспіль,

– розповів Джейк Стівенс.



Джейк Стівенс та Джефф Міцуо / Фото paintwithjeff

Спеціальні інструменти

Як зазначив Стівенс, живопис не покращив дрібну моторику Міцуо, але завдяки повторенню та відпрацюванню, його мистецькі навички вдосконалюються.

Як правило, він боїться, що пензлик відійде від полотна. Отже, я просто працюю над тим, щоб запевнити його в тому, що це нічого страшного,

– каже викладач образотворчого мистецтва.

Знаючи здібності свого друга, Стівенс створив спеціальні інструменти та техніки, щоб зробити мистецтво доступнішим та простішим для Міцуа. Наприклад, він не може користуватися мастихіном, тож замість цього використовує кредитну картку та отримує той самий ефект.

Власний інтернет-магазин

Для продажу копій картин Стівенс допоміг Міцуо відкрити власний інтернет-магазин на комерційній платформі, яка фокусується на продажі товарів ручної роботи. Вже зараз художник заробив понад 100 тисяч доларів, а його роботи купили в Іспанії, Шотландії, Англії, США та Малайзії.

Частину отриманих коштів Стівенс і Міцуо пожертвували Федерації Онтаріо для ДЦП. Крім того, вони створили програму стипендій у своїй школі для учнів з особливими потребами, які можуть виграти нагороду в 150 доларів на випускному. Також Міцуо та Стівенс покривають витрати сімей, які виховують особливих дітей і потребують зарахування у місцеву програму хокею.