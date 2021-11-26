На тлі зростання захворюваності: Україна закупила Ремдесивір для COVID-пацієнтів

В грудні в Україну надійде 50 тисяч флаконів препарату Ремдесивір, який використовують у лікуванні пацієнтів з важким перебігом коронавірусної хвороби.

В лікарнях зріс попит на препарат

Зокрема, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів під час пресконференції в Харкові, що держава уже закупила препарат.

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Держава закупила Ремдесивір та направила його у регіони. Ми побачили, що у цю хвилю значно зросло споживання препарату в порівнянні з хвилею, яка була весною. Це оперативно зобов'язало нас зробити додаткові закупівлі,

– зазначив Віктор Ляшко.

Коли регіони отримають ліки

Міністр також розповів, що згідно з умовами договору, постави повинні надійти до 15 грудня. Йдеться про 50 тисяч флаконів, які розподілять між регіонами.

За словами директора департаменту охорони здоров'я Харківської ОДА Максима Хаустова, область отримала Ремдесивір, однак в якій кількості і чи розподілений уже препарат по лікарнях, не уточнив.

Ремдесивір – що це за препарат? Ремдесивір (торговельна назва Veklury) – розроблений компанією Gilead Sciences, Inc. Ліки вводять внутрішньовенно. Ремдесивір знімає лихоманку у важких пацієнтів і допомагає пережити гостру фазу хвороби.

Препарат дозволений МОЗ України для використання в стаціонарному лікуванні пацієнтів із коронавірусною хворобою, які входять у групи ризику.

Щоправда, ВООЗ провела масштабне дослідження препаратів, які широко застосовують для лікування коронавірусної хвороби, серед яких був і Ремдесивір. Результати свідчать, що ліки не здатні покращити стан хворих.