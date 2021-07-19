Тільки 7% геному сучасної людини унікальні: наскільки ми відрізняємось від неандертальців

Відкриття вчених підтвердило тісний взаємозв'язок сучасної людини з неандертальцями. Найбільш яскраві відмінності ДНК нашого виду від предків виявились в розвитку нервової системи і функцій мозку.

Вчені зрівняли геном сучасної людини з генами неандертальців

Згідно з дослідженням вчених з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго, тільки 7% геному сучасної людини відрізняється від неандертальців і денисівців. Щоб прийти до цього висновку команда порівняла їх ДНК з людьми з різних країн світу.

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Вчені знали, що ДНК сучасних людей і неандертальців схожі. У новій роботі вони прагнули ідентифікувати конкретні гени, які характерні тільки для сучасних людей.

Виявилося, що загальними для всіх людей є тільки 1,5% геному.

Ці області геному містять гени, які мають важливе значення для нервового розвитку і функції мозку.

Це досить невеликий відсоток і це відкриття – ще одна причина, чому багато вчених досі вважають, що сучасна людина не сильно відрізняється від неандертальців,

– прокоментував співавтор роботи Натан Шефер.

Нагадаємо, раніше вчені вперше змогли повністю розшифрувати геном людини. Досі інформація про 8% геному була відсутня. Розшифрувати її вдалося завдяки новій технології секвенування, яка не ріже ДНК на дрібні шматочки, а сканує її спеціальним лазером.

Геном являє собою суму всіх послідовностей ДНК і мітохондріальної ДНК (мтДНК) в клітині. Він містить всі необхідні для виживання і розмноження інструкції, які складаються з будівельних блоків або пар основ G, A, T і C. Їх порядок кодує біологічну інформацію.

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