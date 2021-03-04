Не раніше літа – осені, – Степанов розповів, коли будуть вакцинувати за гроші
В Україні раніше літа – осені не з'явиться комерційний ринок вакцин від коронавірусу. Крім того, якщо приватні компанії захочуть завести препарати в Україну, вони муситимуть це робити офіційно.
Джерело:"Право на владу" на 1+1
Усі виробники вакцин мають контракти з урядами до кінця 2021 року. Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
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Тому, за словами Степанова, у світі катастрофічно не вистачає потужності для виробництва вакцин. Контракти зривають навіть в ЄС та США.
Що відомо про комерційний ринок вакцин
Міністр наголосив, що повинен бути офіційний завіз вакцини через лабораторне підтвердження препарату.
Компанія зможе це (завезти вакцину – 24 канал) зробити тільки офіційно... Ми гарантуємо, що достатньо швидко це (лабораторне підтвердження – 24 канал) зробимо,
– додав урядовець.
Однак урядовець чітко сказав, що раніше літа чи навіть осені в Україні не працюватиме комерційний ринок вакцин. Він зауважив, що наразі в Україні зареєстровані 2 вакцини від Pfizer та AstraZeneca.
Вакцинація в Україні: що треба знати
- В Україні вакцинація почалась 24 лютого. Перші щеплення зробили медики.
- Україна вакцинує препарат Covishield від AstraZeneca, який виробляється в Індії.
- Серед політиків вже вакцинувались: міністр охорони здоров'я Максим Степанов, президент Володимир Зеленський і головний санлікар Віктор Ляшко.
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