В Україні раніше літа – осені не з'явиться комерційний ринок вакцин від коронавірусу. Крім того, якщо приватні компанії захочуть завести препарати в Україну, вони муситимуть це робити офіційно.

Усі виробники вакцин мають контракти з урядами до кінця 2021 року. Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

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Тому, за словами Степанова, у світі катастрофічно не вистачає потужності для виробництва вакцин. Контракти зривають навіть в ЄС та США.

Що відомо про комерційний ринок вакцин

Міністр наголосив, що повинен бути офіційний завіз вакцини через лабораторне підтвердження препарату.

Компанія зможе це (завезти вакцину – 24 канал) зробити тільки офіційно... Ми гарантуємо, що достатньо швидко це (лабораторне підтвердження – 24 канал) зробимо,

– додав урядовець.

Однак урядовець чітко сказав, що раніше літа чи навіть осені в Україні не працюватиме комерційний ринок вакцин. Він зауважив, що наразі в Україні зареєстровані 2 вакцини від Pfizer та AstraZeneca.

Вакцинація в Україні: що треба знати

В Україні вакцинація почалась 24 лютого. Перші щеплення зробили медики.

Україна вакцинує препарат Covishield від AstraZeneca, який виробляється в Індії.

Серед політиків вже вакцинувались: міністр охорони здоров'я Максим Степанов, президент Володимир Зеленський і головний санлікар Віктор Ляшко.



Етапи вакцинації в Україні / Інфографіка 24 каналу