Додаткове щеплення проти COVID-19 у Чилі

Додаткова кампанія зі щеплення там розпочнеться вже з 11 серпня. Таку заяву зробив президент Чилі Себастьян Піньєру.

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Так уряд прагне захистити населення від варіанту коронавірусу Дельта. Спершу вакцинуватимуть людей, віком від 55 років і старших.

Ми вирішили розпочати посилення вакцинації для тих, хто уже отримав обидві дози вакцини Sinovac,

– сказав президент.

Таке рішення прийняли після того, як дослідження показало, що ефективність вакцини CoronaVac знизилася з 67% у період з лютого по квітень до 58,5% після повторного вимірювання на початку липня.

Окрім того, від наступного тижня бустерну дозу вакцини AstraZeneca будуть отримувати жителі країни віком від 55 років, які щепилися до 31 березня.

Довідка. Бустерна доза – це коли людина отримала дві дози стандартного щеплення і через пів року – рік отримує ще одну додаткову – підсилюючу.

Так, Чилі приєднується до Уругваю до Ізраїлю, які теж оголосили про треті дози щеплень. Вони не звертають уваги на заклики Всесвітньої організації охорони здоров'я щодо введення мораторію на бустерні дози, допоки бідніші країни наздоганяють показники щеплення.

Вакцинація у Чилі