До лікарень з ускладненнями потрапили 5 663 людини. Ще 336 пацієнтів померли, натомість 5 269 хворих одужали.

Важливо Україну накриє вірусна хвиля: як посилити ефект вакцинації

Зниження добової захворюваності, ймовірніше за все, викликане спадом тестування населення у вихідні дні. Так, вчора в країні провели 97 286 тестувань різними методами, зокрема:

Натомість впродовж позаминулої доби в країні провели 72 612 досліджень методом ПЛР, 21 163 – методом ІФА та 50 846 – експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2.

За минулу добу найбільше нових хворих виявили у Харківській (1 934), Одеській (1 521), Сумській (1 176), Житомирській (1 166) і Дніпропетровській (2 280) областях.

Кількість нових випадків зараження в регіонах за добу:

*У статистиці не враховані дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя.

Станом на 31 жовтня в Україні зафіксували 2 922 302 хворих на COVID-19. 2 436 213 одужали. Але, на жаль, хвороба забрала життя 67 729 мешканців країни.