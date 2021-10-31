До лікарень з ускладненнями потрапили 5 663 людини. Ще 336 пацієнтів померли, натомість 5 269 хворих одужали.

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Темпи тестування дещо знизились

Зниження добової захворюваності, ймовірніше за все, викликане спадом тестування населення у вихідні дні. Так, вчора в країні провели 97 286 тестувань різними методами, зокрема:

  • методом ПЛР – 47 906,
  • методом ІФА – 12 652,
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 36 728.

Натомість впродовж позаминулої доби в країні провели 72 612 досліджень методом ПЛР, 21 163 – методом ІФА та 50 846 – експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2.

Як змінилась ситуація в областях

За минулу добу найбільше нових хворих виявили у Харківській (1 934), Одеській (1 521), Сумській (1 176), Житомирській (1 166) і Дніпропетровській (2 280) областях.

Кількість нових випадків зараження в регіонах за добу:

  • Київ – 443 випадки;
  • Вінницька область – 363 випадки;
  • Волинська область – 317 випадків;
  • Дніпропетровська область – 1141 випадок;
  • Донецька область – 436 випадків;
  • Житомирська область – 1166 випадків;
  • Закарпатська область – 181 випадок;
  • Запорізька область – 657 випадків;
  • Івано-Франківська область – 582 випадки;
  • Київська область – 578 випадків;
  • Кіровоградська область – 177 випадків;
  • Луганська область – 204 випадки;
  • Львівська область – 1040 випадків;
  • Миколаївська область – 939 випадків;
  • Одеська область – 1521 випадок;
  • Полтавська область – 364 випадки;
  • Рівненська область – 412 випадків;
  • Сумська область – 1176 випадків;
  • Тернопільська область – 480 випадків;
  • Харківська область – 1934 випадки;
  • Херсонська область – 918 випадків;
  • Хмельницька область – 958 випадків;
  • Черкаська область – 275 випадків;
  • Чернівецька область – 487 випадків;
  • Чернігівська область – 681 випадок.

*У статистиці не враховані дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя.

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Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 канал