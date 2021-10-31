Тимчасове зниження: за добу в Україні виявили понад 17 тисяч COVID-хворих
Джерело:МОЗ
За минулу добу, 30 жовтня, в Україні зафіксували 17 430 нових випадків інфікування коронавірусом SARS-CoV-2. Відомо, що серед пацієнтів 1 108 дітей, та 178 медпрацівників.
До лікарень з ускладненнями потрапили 5 663 людини. Ще 336 пацієнтів померли, натомість 5 269 хворих одужали.
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Темпи тестування дещо знизились
Зниження добової захворюваності, ймовірніше за все, викликане спадом тестування населення у вихідні дні. Так, вчора в країні провели 97 286 тестувань різними методами, зокрема:
- методом ПЛР – 47 906,
- методом ІФА – 12 652,
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 36 728.
Натомість впродовж позаминулої доби в країні провели 72 612 досліджень методом ПЛР, 21 163 – методом ІФА та 50 846 – експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2.
Як змінилась ситуація в областях
За минулу добу найбільше нових хворих виявили у Харківській (1 934), Одеській (1 521), Сумській (1 176), Житомирській (1 166) і Дніпропетровській (2 280) областях.
Кількість нових випадків зараження в регіонах за добу:
- Київ – 443 випадки;
- Вінницька область – 363 випадки;
- Волинська область – 317 випадків;
- Дніпропетровська область – 1141 випадок;
- Донецька область – 436 випадків;
- Житомирська область – 1166 випадків;
- Закарпатська область – 181 випадок;
- Запорізька область – 657 випадків;
- Івано-Франківська область – 582 випадки;
- Київська область – 578 випадків;
- Кіровоградська область – 177 випадків;
- Луганська область – 204 випадки;
- Львівська область – 1040 випадків;
- Миколаївська область – 939 випадків;
- Одеська область – 1521 випадок;
- Полтавська область – 364 випадки;
- Рівненська область – 412 випадків;
- Сумська область – 1176 випадків;
- Тернопільська область – 480 випадків;
- Харківська область – 1934 випадки;
- Херсонська область – 918 випадків;
- Хмельницька область – 958 випадків;
- Черкаська область – 275 випадків;
- Чернівецька область – 487 випадків;
- Чернігівська область – 681 випадок.
*У статистиці не враховані дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя.
Станом на 31 жовтня в Україні зафіксували 2 922 302 хворих на COVID-19. 2 436 213 одужали. Але, на жаль, хвороба забрала життя 67 729 мешканців країни.
Від початку пандемії в Україні провели 14 426 626 досліджень методом ПЛР.
Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 канал