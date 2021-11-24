На тимчасово окупованій Донеччині шириться сказ: вакцин бракує

На території Донецької області, що тимчасово не підконтрольна українській владі, стрімко поширюється сказ. Тим часом у лікарнях не вистачає вакцин, щоб допомогти постраждалим.

Сказ в ОРДЛО

Ця недуга небезпечна як для тварин, так і для людей. Натомість так звана місцева окупаційна влада не вживає жодних заходів щоб забезпечити медзаклади відповідними препаратами.

Зверніть увагу В окупованому Донецьку прогримів вибух: є постраждалі

Відомо, що до місцевих лікарень звертаються особи, які стали жертвами нападу безпритульних тварин. Вони потребували медичної допомоги, зокрема екстреного щеплення.

Втім через масовість таких випадків, у лікарнях не вистачає доз вакцин для екстреної профілактики захворювання на сказ. Водночас тамтешня псевдовлада – лише розводить руками.

Окупаційна адміністрація не вживає заходів щодо своєчасного та належного забезпечення лікарень препаратами для вакцинації людей задля профілактики сказу, що унеможливлює отримання своєчасної медичної допомоги постраждалим,

– мовиться у повідомленні Офісу омбудсмена.

Порушення прав людини

Там також зазначили, що такі дії окупаційної влади порушують норми міжнародного права. Зокрема Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни від 12 серпня 1949 року.

У пресцентрі додали, що омбудсмен вже звернулась до Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні із проханням розглянути можливість, що мати змогу забезпечити жителів тимчасово окупованих територій у Донецькій області вакцинами для екстреної профілактики сказу.

Що таке сказ

Це гостре інфекційне захворювання тварин і людини, яке спричиняє нейротропний вірус Rabies. У хворого розвивається своєрідний енцефаліт зі стрімким пошкодженням центральної нервової системи. У разі зволікання з наданням медичної допомоги смерть хворого – неминуча.

Сказ є смертельним, якщо не ввести антирабічну вакцину до 14 дня після укусу. Найчастіше людина може заразитись цією небезпечною хворобою від кішок, собак, лисиць та вовків. Відбуваєтсья інфікування через укус або подряпину.

Початковими симптомами сказу є:

підвищення температури;

біль;

людина може відчувати незвичне або незрозуміле поколювання, пощипування чи печіння у місці пошкодження.

Після появи симптомів хвороба практично завжди закінчується смертю. Коли вірус поширюється центральною нервовою системою, розвивається прогресивне смертельне запалення головного та спинного мозку.