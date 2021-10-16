Зелена середземноморська дієта

Зелена середземноморська дієта вдвічі краще регулює апетит і контролює почуття голоду, що веде до зниження рівня найбільш небезпечного вісцерального жиру, а також покращує чутливість до інсуліну, знижуючи ризики розвитку діабету.

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Деталі дослідження

Вчені з Ізраїлю і США вирішили порівняти ефект трьох корисних режимів харчування для людей з ожирінням і підвищеним рівнем холестерину. Тож, майже 300 учасників розділили на три групи:

у першій групі – люди слідували загальним принципам здорового харчування,

у другій – дотримувалися середземноморської дієти,

в третій – харчувались за принципом зеленої середземноморської дієти.

Остання відрізняється від класичної додаванням в раціон листових овочів і зеленого чаю.

Результати експерименту

Спочатку вчені виявили, що зелена дієта краще за інших підвищувала рівень ґреліну натщесерце – приблизно у два рази. Саме цей гормон регулює апетит і відповідає за появи почуття голоду.

Виявилося, що підвищення рівня ґреліну натщесерце знижує обсяг вісцерального жиру і покращує чутливість до інсуліну. Тобто, знижує ризики розвитку діабету та інших метаболічних захворювань.

Примітно, що результати у втраті ваги на обох середземноморських дієтах були рівними.

Також зелена дієта покращувала склад мікробіоти кишківника, знижувала кількість жиру в печінці і покращувала кардіометаболічні показники.