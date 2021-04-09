Сухість може бути як типом, так і станом. Часто сухе волосся є результатом неправильного догляду. Відповіді дерматолого стосовно сухості волосся – читайте далі.

Дерматолог Катерина Мельник написала, що сухе волосся – це тип зі зниженим саловиділенням шкіри голови.⠀⠀⠀

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Також розрізняють також нормальне (з помірним саловиділенням), жирне (з підвищеним саловиділенням) і змішане волосся, яке може бути жирним на коренях і сухим на пасмах.⠀

Сухе волосся більш тонке та вразливе

Сухе волосся погано відбиває світло, унаслідок чого виглядає тьмяним, не блискучим. Воно легко рветься, плутається, важко розчісується, січеться на кінцях. Досить часто йому супутня суха дрібна лупа, так звана суха себорея,

– зазначила лікар.

Чи може сухість бути тимчасовим станом⠀⠀⠀⠀⠀

Дерматолог наголосила, що сухість може бути тимчасовою.

Нерідко сухе волосся – це результат неправильного догляду, а не наслідок зниженої активності сальних залоз,

– заявила вона.⠀⠀⠀

Медик рекомендує звертатися до лікаря, якщо ви спостерігаєте виражену сухість шкіри голови, хоч раніше не мали цієї проблеми.

Питання користувачів із соціальних мереж

Часте фарбування спричиняє сухість волосся?

Катерина Мельник: "Так, як один із зовнішніх факторів, особливо при використанні окислювача при концентрації пергідролю більше 12%".

Чи допоможуть кондиціонери з силіконами зволожити сухе волосся з жирною шкірою голови? Чи краще з цією ціллю обрати відновлюючу та зволожуючу маску?

Катерина Мельник: "Силікони у складі кондиціонеру здатні розгладити лусочки, створивши захисну плівку і ефект блискучого волосся".

Після пологів шкіра стала сухішою, як на обличчі, так і на голові. Це тимчасово?

Катерина Мельник: "Може так, а може й ні. Можливо, вона у вас зневоднена. Треба змінити догляд відповідно до запиту на даний час".