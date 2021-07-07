Україна сплачує гроші за вакцину. Якби контракт зірвали, то санкції були б на китайській компанії. Про це в ефірі сказав член правління Української асоціації китаєзнавців Олексій Коваль.

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Коваль наголосив, що терміни та обсяги постачання. Тому все виконують згідно з комерційним контрактом, а китайське Міністерство закордонних справ не керує компанією Sinovac.

Проблема українських дипломатів

Китаєзнавець не вважає, що Україна могла не отримати вакцину, бо відкликала підпис з резолюції ООН щодо ситуації в західній провінції Китаю Сіньцзяні, де порушують права людини.

"Я не вірю в таку версію подій. Пекін раніше цього не робив. Можу повірити в те, що він дипломатичними каналами зміг обурюватись, що Україна поставила підпис під заявою, яку ініціювала Канада", – сказав Коваль.

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Він зазначив, що важливішим є послідовність української політики. Якщо спочатку поставили підпис, то його немає сенсу відкликати.

"Підпис таки відкликали. Це питання не до китайців, а до наших дипломатів", – наголосив китаєзнавець.

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