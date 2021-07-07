Комерційний контракт, – Коваль сказав, чи міг Пекін тиснути на Київ у постачанні вакцини
Джерело:24 канал
Західні інформаційні агенції повідомили, що Китай тиснув на Україну. Однак постачання вакцин – це комерційний контракт, а не державна допомога.
Україна сплачує гроші за вакцину. Якби контракт зірвали, то санкції були б на китайській компанії. Про це в ефірі сказав член правління Української асоціації китаєзнавців Олексій Коваль.
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Коваль наголосив, що терміни та обсяги постачання. Тому все виконують згідно з комерційним контрактом, а китайське Міністерство закордонних справ не керує компанією Sinovac.
Проблема українських дипломатів
Китаєзнавець не вважає, що Україна могла не отримати вакцину, бо відкликала підпис з резолюції ООН щодо ситуації в західній провінції Китаю Сіньцзяні, де порушують права людини.
"Я не вірю в таку версію подій. Пекін раніше цього не робив. Можу повірити в те, що він дипломатичними каналами зміг обурюватись, що Україна поставила підпис під заявою, яку ініціювала Канада", – сказав Коваль.
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Він зазначив, що важливішим є послідовність української політики. Якщо спочатку поставили підпис, то його немає сенсу відкликати.
"Підпис таки відкликали. Це питання не до китайців, а до наших дипломатів", – наголосив китаєзнавець.
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Що відомо про співпрацю Китаю та України
- Україна не підтримала петицію на захист уйгурів у Китаї від геноциду.
- Міністерство закордонних справ України не прокоментувало такі дії.
- Україна та Китай підписали угоду про співробітництво у галузі будівництва інфраструктури. У пріоритетах співпраці залізничний транзит, аеропорти, порти, комунікації та муніципальне інженерне будівництво.
- Угода передбачає залучити гроші на пільгових умовах від уряду Китаю.