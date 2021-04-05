Тисячі ботів виступають проти вакцинації в українському фейсбуці: як їх виявити
Нині у фейсбуці тисячі ботів відпрацьовують замовлення, які націлені провалити вакцинацію в Україні. Ймовірно, деякі з них походять з Росії.
Джерело:Ліга.net
Журналісти з ЛІГА.net провели з компанією Artellence спільне дослідження. З 1 січня по 13 березня 2021 року вони проаналізували пости й коментарі на фейсбук-сторінках та акаунтах 50 найбільших українських ЗМІ, а також на 2 тисячах топ-сторінках та акаунтах у фейсбуці.
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З усіх постів і публікацій ми виділили ті, в яких говорилося про вакцину або вакцинацію. Для цього Artellence побудували алгоритм класифікації посад та проаналізували коментарі під ними. Для сентимент-аналізу алгоритм відібрав коментарі, в яких є явно виражене ставлення до вакцинації,
– йдеться в публікації.
Основні результати дослідження:
- 7700 ботів активно писали про вакцинацію під постами 2050 найбільших акаунтів і сторінок;
- Майже 70% коментарів і постів ботів були негативними;
- Кожен бот в середньому залишає 9 коментарів, а людина – 1,9. Це означає, що кожен п'ятий коментар під постами про вакцинацію був написаний ботами;
- Людина-рекордсмен за кількістю коментарів залишила 378 коментарів під постами, а серед ботів найпродуктивніший написав 2118 коментарів.
- Це не політичні боти, адже журналісти не знайшли підтвердження їхньої участі в політичних кампаніях;
- Єдиного центру управління ботами немає. Але основна версія залишається такою – частина ботів походять з РФ.
Так, фейсбук неодноразово виявляв і блокував ботоферми, якими керували з Росії. І коментарі, які аналізували журналісти видання, відповідали риториці російських ботів, виявлених раніше, зокрема: критика усіх вакцин, окрім "Супутник-V" та лобіювання останньої, а також агресивна критика держави або влади абсолютно в усьому, що стосується вакцинації й боротьби з коронавірусом.
Як вирахувати бота
В Artellence побудували модель, яка визначала ботів. У цій моделі використовували три види даних: профайл користувача, стрічку користувача та попередню історію коментування користувача на інших сторінках.
Основні відмінності між ботами й людьми:
- Боти дуже часто спільно, немов зграя, коментують однакові пости. Люди поводяться так вкрай рідко.
- У ботів дуже активна і неякісна стрічка. У ботів в середньому 72 поста, у людей – 39. При цьому у ботів 58% стрічки – це репости, у людей – 23%. Також відмінності й в лайках – на пості бота в середньому стоїть 7.3 лайка і 1.2 коментаря, у людини – 39.3 лайка і 6 коментарів.
- У ботів обліковий запис заповнений в середньому на 32%, у людей – на 60%. Боти найчастіше не вказують стать, місто, день народження.
- Середня кількість аватарок у ботів – 6.8, у людей – 18.7. У половини ботів менш ніж 3 аватарки.
- Боти менш активні в заповненні альбомів. У ботів в середньому 7 фото, у людей – 29.
- Боти рідко роблять "чекіни". У ботів в середньому 2.2 "чекіна", а у людей – 29 (серед тих, хто зробив хоча б один "чекін").
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