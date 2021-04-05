Тисячі ботів виступають проти вакцинації в українському фейсбуці: як їх виявити

Нині у фейсбуці тисячі ботів відпрацьовують замовлення, які націлені провалити вакцинацію в Україні. Ймовірно, деякі з них походять з Росії.

Журналісти з ЛІГА.net провели з компанією Artellence спільне дослідження. З 1 січня по 13 березня 2021 року вони проаналізували пости й коментарі на фейсбук-сторінках та акаунтах 50 найбільших українських ЗМІ, а також на 2 тисячах топ-сторінках та акаунтах у фейсбуці.

До теми Хто першим почав заливати фейки про COVID-19 у вуха українців

З усіх постів і публікацій ми виділили ті, в яких говорилося про вакцину або вакцинацію. Для цього Artellence побудували алгоритм класифікації посад та проаналізували коментарі під ними. Для сентимент-аналізу алгоритм відібрав коментарі, в яких є явно виражене ставлення до вакцинації,

– йдеться в публікації.

Основні результати дослідження:

7700 ботів активно писали про вакцинацію під постами 2050 найбільших акаунтів і сторінок;

Майже 70% коментарів і постів ботів були негативними;

Кожен бот в середньому залишає 9 коментарів, а людина – 1,9. Це означає, що кожен п'ятий коментар під постами про вакцинацію був написаний ботами ;

; Людина-рекордсмен за кількістю коментарів залишила 378 коментарів під постами, а серед ботів найпродуктивніший написав 2118 коментарів.

Це не політичні боти, адже журналісти не знайшли підтвердження їхньої участі в політичних кампаніях;

Єдиного центру управління ботами немає. Але основна версія залишається такою – частина ботів походять з РФ.

Так, фейсбук неодноразово виявляв і блокував ботоферми, якими керували з Росії. І коментарі, які аналізували журналісти видання, відповідали риториці російських ботів, виявлених раніше, зокрема: критика усіх вакцин, окрім "Супутник-V" та лобіювання останньої, а також агресивна критика держави або влади абсолютно в усьому, що стосується вакцинації й боротьби з коронавірусом.

Як вирахувати бота

В Artellence побудували модель, яка визначала ботів. У цій моделі використовували три види даних: профайл користувача, стрічку користувача та попередню історію коментування користувача на інших сторінках.

Основні відмінності між ботами й людьми: