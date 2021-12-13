Президент зазначив, що це робиться для того, аби нею могли скорститатися "якнайбільше українців". Про це він повідомив на своїй сторінці у соціальних мережах 13 грудня.

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Громадяни у віці 60+ зможуть уже з січня витратити 1 тисячу гривень на соціальні потреби, зокрема на купівлю ліків,

– вказав глава держави.

Володимир Зеленський наголосив, що існує лише одна умова: повна вакцинація проти COVID-19. Насамкінець президент додав, що члени уряду отримали необхідні доручення.

На що ще можна витратити кошти

Денис Шмигаль раніше інформував, що витратити тисячу гривень можна в категоріях бізнесу, який найбільше постраждав від карантинних обмежень, а саме:

креативна галузь;

транспортна галузь;

спортивна галузь.

Зверніть увагу! Прем'єр пояснив, що для того, аби встигнути отримати виплату в першому етапі, необхідно подати заявку в Дії з 19 по 29 грудня 2021 року.

"Тисяча Зеленського": що відомо