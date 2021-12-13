Президент зазначив, що це робиться для того, аби нею могли скорститатися "якнайбільше українців". Про це він повідомив на своїй сторінці у соціальних мережах 13 грудня.

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Громадяни у віці 60+ зможуть уже з січня витратити 1 тисячу гривень на соціальні потреби, зокрема на купівлю ліків,
– вказав глава держави.

Володимир Зеленський наголосив, що існує лише одна умова: повна вакцинація проти COVID-19. Насамкінець президент додав, що члени уряду отримали необхідні доручення.

На що ще можна витратити кошти

Денис Шмигаль раніше інформував, що витратити тисячу гривень можна в категоріях бізнесу, який найбільше постраждав від карантинних обмежень, а саме:

  • креативна галузь;
  • транспортна галузь;
  • спортивна галузь.

"Тисяча Зеленського": що відомо

  • Президент пояснив, що програма працюватиме так: кожен, хто отримав два щеплення, зможе отримати 1 тисячу гривень. Швидко та зручно – тобто, через додаток "Дія".
  • Програма стартує 19 грудня, на неї виділять близько 3 мільярдів гривень. Так, держава забезпечить можливість отримати гроші усім вакцинованим проти коронавірусу.
  • Верховна Рада України 2 грудня проголосувала за закон про виділення тисячі гривень. Вже 7 грудня документ передали на підпис главі держави Володимиру Зеленському.