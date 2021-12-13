"Тисячу Зеленського" можна буде витратити на ліки

Володимир Зеленський заявив, що тисячу гривень, яку виплачуватимуть за вакцинацію, можна буде витратити на ліки. За його словами, програма "е-Підтримка" розширюватиметься.

Президент зазначив, що це робиться для того, аби нею могли скориститатися "якнайбільше українців". Про це він повідомив на своїй сторінці у соціальних мережах 13 грудня.

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Громадяни у віці 60+ зможуть уже з січня витратити 1 тисячу гривень на соціальні потреби, зокрема на купівлю ліків,

– вказав глава держави.

Володимир Зеленський наголосив, що існує лише одна умова: повна вакцинація проти COVID-19. Насамкінець президент додав, що члени уряду отримали необхідні доручення.

На що ще можна витратити кошти

Денис Шмигаль раніше інформував, що витратити тисячу гривень можна в категоріях бізнесу, який найбільше постраждав від карантинних обмежень, а саме:

креативна галузь;

транспортна галузь;

спортивна галузь.

"Тисяча Зеленського": що відомо

Президент пояснив, що програма працюватиме так: кожен, хто отримав два щеплення, зможе отримати 1 тисячу гривень. Швидко та зручно – тобто, через додаток "Дія".

Програма стартує 19 грудня, на неї виділять близько 3 мільярдів гривень. Так, держава забезпечить можливість отримати гроші усім вакцинованим проти коронавірусу.

Верховна Рада України 2 грудня проголосувала за закон про виділення тисячі гривень. Вже 7 грудня документ передали на підпис главі держави Володимиру Зеленському.

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Прем'єр пояснив, що для того, аби встигнути отримати виплату в першому етапі, необхідно подати заявку в Дії з 19 по 29 грудня 2021 року.



Текст публікації Володимира Зеленського:

Програма "е-Підтримка" розширюватиметься, щоб нею могли скористатись якнайбільше українців. Громадяни у віці 60+ зможуть уже з січня витратити 1 тисячу гривень на соціальні потреби, зокрема на купівлю ліків. Умова: повна вакцинація проти COVID-19. Урядовці отримали необхідні доручення.