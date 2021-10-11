Особливості Дельти на території України
Зокрема, очільник МОЗ Віктор Ляшко розповів, що штам Дельта є підступним, адже спершу хворим здається, що перебіг не важкий, а згодом стан погіршується до критичного.
Увага Хвиля коронавірусу в Україні почалася раніше, ніж прогнозували, – Ляшко
Віктор Ляшко – очільник МОЗ
“Лікарі-інфекціоністи говорять про певні особливості Дельти на території України: інфікована людина може мати симптоми 7 – 8 днів, а потім сатурація кисню різко падає із 92% до 70%”.
Ляшко пояснив, що в такому стані "людей важко витягти, їх підключають до апаратів штучної вентиляції легень".
Головне про штам Дельта
- Вперше цей варіант коронавірусу в Україні підтвердили 23 червня.
- Відомо, що штам Дельта поширюється удвічі швидше, ніж штам Альфа, який спочатку циркулював в Україні.
- Також є дані, що у нього важчий перебіг і після зараження у 2,6 раза зростає необхідність в госпіталізації.
- У Всесвітній організації охорони здоров'я повідомили, що Дельта майже виключила три інших варіанти коронавірусу, що викликають занепокоєння. Їх в обігу менше 1%.
Що відомо про штам коронавірусу Дельта / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
Актуально 16 областей мають перевищені показники: МОЗ оновило зони епіднебезпеки