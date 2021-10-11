Особливості Дельти на території України

Зокрема, очільник МОЗ Віктор Ляшко розповів, що штам Дельта є підступним, адже спершу хворим здається, що перебіг не важкий, а згодом стан погіршується до критичного.

Увага Хвиля коронавірусу в Україні почалася раніше, ніж прогнозували, – Ляшко

Віктор Ляшко – очільник МОЗ “Лікарі-інфекціоністи говорять про певні особливості Дельти на території України: інфікована людина може мати симптоми 7 – 8 днів, а потім сатурація кисню різко падає із 92% до 70%”.

Ляшко пояснив, що в такому стані "людей важко витягти, їх підключають до апаратів штучної вентиляції легень".

Головне про штам Дельта

Вперше цей варіант коронавірусу в Україні підтвердили 23 червня.

Відомо, що штам Дельта поширюється удвічі швидше, ніж штам Альфа, який спочатку циркулював в Україні.

Також є дані, що у нього важчий перебіг і після зараження у 2,6 раза зростає необхідність в госпіталізації.

У Всесвітній організації охорони здоров'я повідомили, що Дельта майже виключила три інших варіанти коронавірусу, що викликають занепокоєння. Їх в обігу менше 1%.

Симптомами Дельта не є класичні: лихоманка, головний біль, біль в горлі і нежить. Натомість Дельті характерні такі ознаки: порушення слуху, шлунково-кишкові проблеми і формування згустків крові, які призводять до загибелі тканин і гангрени. Водночас кашель і втрата нюху або смаку менш поширені при інфікуванні Дельтою.



Що відомо про штам коронавірусу Дельта / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

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