Тиждень симптоми, а потім рівень кисню падає: Ляшко розповів особливості Дельти в Україні

У МОЗ розповіли, що наразі в Україні 95% всіх виявлених випадків інфікувань коронавірусом спричиненні штамом Дельта. Цей варіант коронавірусу має дещо інший клінічний перебіг та симптоми.

Особливості Дельти на території України

Зокрема, очільник МОЗ Віктор Ляшко розповів, що штам Дельта є підступним, адже спершу хворим здається, що перебіг не важкий, а згодом стан погіршується до критичного.

Увага Хвиля коронавірусу в Україні почалася раніше, ніж прогнозували, – Ляшко

Віктор Ляшко – очільник МОЗ “Лікарі-інфекціоністи говорять про певні особливості Дельти на території України: інфікована людина може мати симптоми 7 – 8 днів, а потім сатурація кисню різко падає із 92% до 70%”.

Ляшко пояснив, що в такому стані "людей важко витягти, їх підключають до апаратів штучної вентиляції легень".

Головне про штам Дельта

Вперше цей варіант коронавірусу в Україні підтвердили 23 червня.

Відомо, що штам Дельта поширюється удвічі швидше, ніж штам Альфа, який спочатку циркулював в Україні.

Також є дані, що у нього важчий перебіг і після зараження у 2,6 раза зростає необхідність в госпіталізації.

У Всесвітній організації охорони здоров'я повідомили, що Дельта майже виключила три інших варіанти коронавірусу, що викликають занепокоєння. Їх в обігу менше 1%.

Симптомами Дельта не є класичні: лихоманка, головний біль, біль в горлі і нежить.

Натомість Дельті характерні такі ознаки: порушення слуху, шлунково-кишкові проблеми і формування згустків крові, які призводять до загибелі тканин і гангрени. Водночас кашель і втрата нюху або смаку менш поширені при інфікуванні Дельтою.



Що відомо про штам коронавірусу Дельта / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

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