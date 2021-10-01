Розробкою технології займалася команда з Університету Північної Кароліни. Їх мета була створити покриття, яке перевершить по економічності і властивостями протимікробний ефект срібла і міді.

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Як створили унікальну тканину

В основі їхнього методу – рідкий галій, який за допомогою етанолу та ультразвуку розпорошили на тканину. Потім матерію помістили в розчин сульфату міді, що спровокувало реакцію гальванічного заміщення і сформувало покриття з наночастинок міді на поверхні.

Перевірка проти патогенів Антимікробні властивості спочатку перевірили проти трьох найбільш поширених патогенах – золотистому стафілококу, кишкової палички та кандиди. Покриття знищило 99% патогенів за 5 хвилин.

Проти коронавірусу теж ефективно

Потім вчені показали, що ефективність зберігається і при впливі вірусів. Аналогічний ефект був досягнутий при впливі вірусу H1N1 і коронавірусу з сімейства SARS-CoV-2.

Наші результати перевершують властивості інших поверхонь з мідним покриттям, а також властивості вже доступних протимікробних масок на основі міді та срібла,

– прокоментував роботу вчений Ві Кхан Чонг.

Вчені переконані, що нова технологія може бути відносно простою для масштабування та масового виробництва.

До слова, вчені з лабораторії Північно-Західного університету в США розробили новий метод діагностики COVID-19 на основі антигенів – тест показав 100% точність.

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