Розробкою технології займалася команда з Університету Північної Кароліни. Їх мета була створити покриття, яке перевершить по економічності і властивостями протимікробний ефект срібла і міді.
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Як створили унікальну тканину
В основі їхнього методу – рідкий галій, який за допомогою етанолу та ультразвуку розпорошили на тканину. Потім матерію помістили в розчин сульфату міді, що спровокувало реакцію гальванічного заміщення і сформувало покриття з наночастинок міді на поверхні.
Проти коронавірусу теж ефективно
Потім вчені показали, що ефективність зберігається і при впливі вірусів. Аналогічний ефект був досягнутий при впливі вірусу H1N1 і коронавірусу з сімейства SARS-CoV-2.
Наші результати перевершують властивості інших поверхонь з мідним покриттям, а також властивості вже доступних протимікробних масок на основі міді та срібла,
– прокоментував роботу вчений Ві Кхан Чонг.
Вчені переконані, що нова технологія може бути відносно простою для масштабування та масового виробництва.
До слова, вчені з лабораторії Північно-Західного університету в США розробили новий метод діагностики COVID-19 на основі антигенів – тест показав 100% точність.
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