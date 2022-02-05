Вони переконані, що це якраз буде "справжнім вираженням олімпійських цінностей". Відповідний лист надіслали із вимогою до більшої прозорості від китайського уряду.

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Його підписали 20 вчених зі США, Великої Британії, Німеччини, Нової Зеландії, Франції, Австралії, Індії та Японії. Це також підкреслює постійну критику як США, так і міжнародних організацій через відсутність співпраці з китайським урядом.

Що мовиться у листі

"Олімпійська хартія стверджує, що мета олімпізму полягає в тому, щоб поставити спорт на службу гармонійному розвитку людства з метою сприяння мирному суспільству, що піклується про збереження людської гідності", – пише група вчених.

Вони додають, що це "благородне прагнення" підривається, тому що уряд країни усілякими способами запобігає розслідуванню походження COVID-19. Все це на тлі того, що сьогодні спортсмени з усього світу збираються разом на початку Зимових Олімпійських ігор у Пекіні 2022 року.

"Справжні ідеали олімпійців"

Поглиблене та об'єднане вивчення походження COVID-19 є "справжнім відображенням ідеалів, що лежать в основі олімпійського руху", мовиться у листі, і буде "сприяти відкритості та взаємній довірі", знову апелюючи до ігор у Пекіні.

Чому досі невідомо, звідки взявся COVID

Досі не зробили остаточного висновку щодо того, звідки взявся COVID-19, оскільки міжнародні органи охорони здоров'я та розвідка США зупинилися між двома теоріями:

чи з'явився вірус від природного розповсюдження з тварин;

чи внаслідок випадкового витоку лабораторного експерименту в Ухані, Китай.

Експерти кажуть, що на виявлення походження COVID-19 можуть знадобитися роки, навіть за умови повної міжнародної співпраці та неушкодженого сліду наукових доказів.

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Передумови затримки розслідувань