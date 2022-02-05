На тлі Олімпіади: вчені вимагають нового розслідування походження COVID-19
Джерело:ABC News
Після початку Олімпіади в Пекіні група міжнародних вчених знову закликала до "всебічного міжнародного розслідування" походження COVID -19 .
Вони переконані, що це якраз буде "справжнім вираженням олімпійських цінностей". Відповідний лист надіслали із вимогою до більшої прозорості від китайського уряду.
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Його підписали 20 вчених зі США, Великої Британії, Німеччини, Нової Зеландії, Франції, Австралії, Індії та Японії. Це також підкреслює постійну критику як США, так і міжнародних організацій через відсутність співпраці з китайським урядом.
Що мовиться у листі
"Олімпійська хартія стверджує, що мета олімпізму полягає в тому, щоб поставити спорт на службу гармонійному розвитку людства з метою сприяння мирному суспільству, що піклується про збереження людської гідності", – пише група вчених.
Вони додають, що це "благородне прагнення" підривається, тому що уряд країни усілякими способами запобігає розслідуванню походження COVID-19. Все це на тлі того, що сьогодні спортсмени з усього світу збираються разом на початку Зимових Олімпійських ігор у Пекіні 2022 року.
"Справжні ідеали олімпійців"
Поглиблене та об'єднане вивчення походження COVID-19 є "справжнім відображенням ідеалів, що лежать в основі олімпійського руху", мовиться у листі, і буде "сприяти відкритості та взаємній довірі", знову апелюючи до ігор у Пекіні.
Чому досі невідомо, звідки взявся COVID
Досі не зробили остаточного висновку щодо того, звідки взявся COVID-19, оскільки міжнародні органи охорони здоров'я та розвідка США зупинилися між двома теоріями:
- чи з'явився вірус від природного розповсюдження з тварин;
- чи внаслідок випадкового витоку лабораторного експерименту в Ухані, Китай.
Експерти кажуть, що на виявлення походження COVID-19 можуть знадобитися роки, навіть за умови повної міжнародної співпраці та неушкодженого сліду наукових доказів.
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Передумови затримки розслідувань
- Офіс директора національної розвідки США також наголосив на перешкодах для пошуку будь-яких конкретних відповідей, а саме – на "некорисній неспівпраці з боку китайського уряду, який ймовірно, завадить розслідуванню".
- Команда під керівництвом ВООЗ також підкреслила, що для реального прогресу необхідно більше обмінюватися даними.
- У першому етапі дослідження ВООЗ походження COVID-19, вважалося, що витік з лабораторії був "вкрай малоймовірним".
- Тим часом Пекін рішуче заперечує, що вірус міг потрапити з однієї з його лабораторій, наполягаючи на тому, щоб розслідування проводилося за межами Китаю. Китайська влада припустила, що вірус вже поширювався в Сполучених Штатах з кінця 2019 року, хоча доказів у них не було.
- Утім у березні ВООЗ і Китай опублікували спільне дослідження. У ньому визнали, що поодинокі інфікування могли трапитися ще до того, як в Ухані зафіксували першого інфікованого.
- Однак Китай неодноразово відмовлявся допомагати групам вчених проводити нові етапи дослідження у своїй країні.